Το «Ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon), η τελευταία ολική έκλειψη Σελήνης για φέτος, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό, σπάνιο θέαμα σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.
Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Ελλάδα:
Το φαινόμενο είναι ευδιάκριτο σε μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ κατά διαστήματα παρατηρείται και στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η Βόρεια Αμερική δεν έχει ορατότητα της έκλειψης, λόγω της θέσης και της χρονικής ζώνης. Περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε άμεσα είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης.
Το «Ματωμένο φεγγάρι» από το Κάιρο:
Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Κίνα:
Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Βηθλεέμ:
Οδηγίες για καλύτερη παρατήρηση:
- Επιλέξτε ένα σημείο μακριά από φώτα πόλης για καθαρή θέαση.
- Χρησιμοποιήστε κιάλια ή τηλεσκόπιο για να δείτε λεπτομέρειες στη σεληνιακή επιφάνεια.
- Αποφύγετε τηλεφακούς σε φωτογραφικές μηχανές, καθώς μπορεί να μειώσουν την εμπειρία.
- Ντυθείτε ζεστά – οι νύχτες του Σεπτεμβρίου κρύβουν ψύχρα, ακόμη και με καθαρό ουρανό.
- Αν δεν έχετε οπτική επαφή με τον ουρανό, παρακολουθήστε τη ζωντανή μετάδοση μέσω αστρονομικών ιστοσελίδων και οργανισμών.
- Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και να αποθηκεύσετε εικόνες από ένα από τα πιο μαγευτικά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς!