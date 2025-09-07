Το «Ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon), η τελευταία ολική έκλειψη Σελήνης για φέτος, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό, σπάνιο θέαμα σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Ελλάδα:

Το φαινόμενο είναι ευδιάκριτο σε μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ κατά διαστήματα παρατηρείται και στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η Βόρεια Αμερική δεν έχει ορατότητα της έκλειψης, λόγω της θέσης και της χρονικής ζώνης. Περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε άμεσα είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης.

Το «Ματωμένο φεγγάρι» από το Κάιρο:

Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Κίνα:

Το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Βηθλεέμ:

Οδηγίες για καλύτερη παρατήρηση: