Στις 7 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η δεύτερη και τελευταία ολική σεληνιακή έκλειψη για το 2025, που θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα: το κόκκινο, «ματωμένο» φεγγάρι. Το φαινόμενο θα είναι ορατό σε μεγάλο μέρος της Ασίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Αφρικής και της Αυστραλίας.

Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με την Σελήνη να πέφτει μέσα στη σκιά του πλανήτη μας. Αντί να εξαφανιστεί εντελώς, η Σελήνη αποκτά κόκκινη απόχρωση λόγω της σκέδασης Rayleigh. Το ηλιακό φως, που αποτελείται από φάσμα χρωμάτων, διασκορπίζεται στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα μπλε μήκη κύματος απομακρύνονται, ενώ τα κόκκινα λυγίζουν και φωτίζουν τη Σελήνη μέσα στη σκιά.

Η ολική φάση της έκλειψης ξεκινά στις 17:30 UTC, κορυφώνεται περίπου στις 18:11 UTC και λήγει γύρω στις 18:51 UTC στις 7 Σεπτεμβρίου. Πριν και μετά από αυτή τη φάση η Σελήνη εμφανίζεται μερικώς σκιασμένη.

Ακόμη το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό από την Αμερική, όπου οι κάτοικοι θα χάσουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν ζωντανά. Αντίθετα, οι παρατηρητές στην Ασία, Αφρική και Αυστραλία θα απολαύσουν το κόκκινο φεγγάρι σε όλη τη διάρκειά του. Για όσους δεν βρίσκονται σε ζώνη ορατότητας, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω ζωντανής μετάδοσης από το Virtual Telescope Project στο YouTube.

Επίσης η έκλειψη αυτή συμβαίνει τρεις ημέρες πριν η Σελήνη φτάσει στο περίγειο, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της προς τη Γη, γεγονός που την κάνει να φαίνεται λίγο μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.

Τέλος η επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026, με ορατότητα σε Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ανατολική Ασία.

Πηγή: Wired.com