Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους συνταξιούχους να οργανώσουν καλύτερα τα οικονομικά τους. Φέτος, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα, απλοποιώντας τη διαδικασία για τους συνταξιούχους.

Ημερομηνίες ανά ταμείο:

Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών): Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων διευκολύνει τους συνταξιούχους στον προγραμματισμό των οικονομικών τους, ενώ η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων μειώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.