«Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά: η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο διευκρινίζοντας, ότι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες είναι η κατάπαυση του πυρός και οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.