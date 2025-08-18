Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται κατά κύριο λόγο με αρνητικά πρόσημα τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στη συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,05%, ενώ ο Eurostoxx50 χάνει 0,26%. Στη Γερμανία, ο DAX καταγράφει απώλειες 0,29%, με τον γαλλικό CAC40 να υποχωρεί 0,26% και τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύεται 0,13%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,17% και ο ισπανικός IBEX35 υποχωρεί 0,22%.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, θα συναντηθούν στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση να συμφωνήσει κάνοντας συμβιβασμό με τη Ρωσία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να «τερματίσει σχεδόν άμεσα τον πόλεμο με τη Ρωσία, αν το επιθυμεί, ή να συνεχίσει να πολεμά».

Η συνάντηση έρχεται μετά τη σύνοδο του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη Παρασκευή, όπου δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για εκεχειρία. Σύμφωνα με αναφορές, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα αποδεχόταν εκεχειρία μόνο αν η Ρωσία λάβει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου.

Στις αγορές, δεν υπάρχουν σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο Ισπανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ταμπλό ξεχωρίζουν η μετοχή της Novo Nordisk με άνοδο 4,1% μετά την ταχεία έγκριση του φαρμάκου Wegovy από τον FDA για τη θεραπεία σοβαρής ηπατικής νόσου, η Vestas με άλμα 9,7%, και η Commerzbank με πτώση 3,7% μετά την υποβάθμιση της μετοχής από την Deutsche Bank σε «Hold» από «Buy».