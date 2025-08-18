Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τη Δευτέρα, μετά από πτώση στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άσκησαν επιπλέον πίεση στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω μέτρων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εξαγωγές της.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν οριακά κατά 6 σεντς ή 0,09% στα 65,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε μικρή άνοδο 2 σεντς ή 0,03% στα 62,82 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και φάνηκε να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη Μόσχα στην αναζήτηση συμφωνίας ειρήνης, αντί για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, με στόχο τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη των τελευταίων 80 ετών.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άμεσα να εξετάσει επιπρόσθετους δασμούς σε χώρες όπως η Κίνα που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, μειώνοντας τις ανησυχίες για πιθανή διαταραχή της ρωσικής προσφοράς.

«Ένα μη-αποτέλεσμα ήταν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένο, η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, περισσότερο σε πτωτικό πλαίσιο, περιμένοντας να δει αν περισσότερα ρωσικά βαρέλια θα εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου εάν τερματιστεί η εχθροπραξία στην Ουκρανία», σχολίασε ο ανεξάρτητος αναλυτής ενέργειας Γκάουραβ Σάρμα.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, με δεύτερη την Ινδία. «Η βασική παράμετρος ήταν οι δευτερογενείς δασμοί που στόχευαν τους κύριους εισαγωγείς ρωσικής ενέργειας, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι δηλώσει ότι θα σταματήσει προς το παρόν τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε αυτήν την κατεύθυνση, τουλάχιστον για την Κίνα», ανέφερε σε σημείωμά της η αναλύτρια της RBC Capital, Χελίμα Κροφτ.

Η Κροφτ τόνισε ότι «η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις εδαφικές της απαιτήσεις, ενώ η Ουκρανία και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία βασισμένη στην ανταλλαγή εδαφών με ειρήνη.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στην ετήσια σύνοδο του Τζάκσον Χολ, για την πορεία των επιτοκίων, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στις μετοχές. «Πιθανότατα θα παραμείνει μη δεσμευτικός και εξαρτώμενος από τα δεδομένα, ειδικά με μία ακόμη αναφορά για την απασχόληση και τον δείκτη τιμών καταναλωτή πριν από τη συνεδρίαση της FOMC στις 17 Σεπτεμβρίου», σχολίασε ο αναλυτής της IG Markets, Τόνι Σάικαμορ.

Με πληροφορίες από το Reuters