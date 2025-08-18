Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα καθίσουν και Ευρωπαίοι ηγέτες, σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διεθνείς ισορροπίες.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ για την Κριμαία και το όχι στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι από την Ουάσινγκτον

«Έχω ήδη φτάσει στην Ουάσινγκτον, αύριο (σ.σ σήμερα) θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αύριο (σ.σ σήμερα) θα μιλήσουμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον @POTUS για την πρόσκληση. Όλοι μοιραζόμαστε την έντονη επιθυμία να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος. Και η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολικής Ουκρανίας – μέρος του Ντονμπάς – και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν δόθηκαν στην Ουκρανία οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν.

Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους.

Τώρα, οι στρατιώτες μας σημειώνουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!