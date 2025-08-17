Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα περάσει το κατώφλι το Λευκού Οίκου, έχοντας στο νου του, να μην επαναληφθεί η καταστροφική επίσκεψη του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν είχε πέσει στην ενέδρα του Ντόναλντ Τραμπ και του επιτελείου του.

Ποιοι Ευρωπαίοι θα παρευρεθούν στη συνάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Στον Λευκό Οίκο, δίπλα του θα έχει τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς, την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Στόχος είναι να αποτρέψουν μία καταστροφική συμφωνία για την Ουκρανία, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι ξεκάθαρα να υπάρχει σαφήνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θέλουμε, για τα επόμενα βήματα και για το πώς θα οργανώσουμε τις επόμενες συναντήσεις του προέδρου Πούτιν, της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων», είπε ο Μακρόν.

Ο Ζελένσκι, από τις Βρυξέλλες, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της ευρωπαϊκής συμμαχίας των προθύμων, με στόχο να συντονίσουν τα βήματά τους πριν την κρίσιμη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, μεταξύ άλλων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο για τις επόμενες κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα.

«Πρέπει να έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε ταυτόχρονα τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», είπε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι απαραίτητο να υπάρξει εκεχειρία και να εργαστούμε τάχιστα για μία τελική συμφωνία. Το σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών. Καθώς το εδαφικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας και από την τριμερή, δηλαδή Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ θα μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους του Πούτιν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, δηλαδή τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. Και ζητά από τον ουκρανικό στρατό να αποσυρθεί από περιοχές που δεν βρίσκονται καν υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

«Θα είναι αδύνατο να πεις σε μια ακμάζουσα πόλη σαν το Σλοβιάνσκ ή το Κραματόρσκ όπου ήμασταν πριν μερικές ημέρες και να τους πεις ‘’φύγετε όλοι μέσα σε μερικές εβδομάδες, επειδή εδώ θα είναι πλέον ρωσικά εδάφη’’», μεταδίδει το CNN.

Σε αντάλλαγμα, το μόνο που έχει να περιμένει η Ουκρανία είναι να «παγώσει» η Μόσχα τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και Ζαπορίζια και να αποσυρθεί από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο.

«Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει συνταχθεί πλήρως με τις θέσεις του Πούτιν. Δεν φάνηκε να διαπραγματεύτηκε και πολύ με τον Πούτιν, απλά άκουσε τι είχε να πει και το μετέφερε στους ηγέτες», μεταδίδει το Sky News.

«Η συζήτηση ήταν πολύ ειλικρινής και διαφωτιστική. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτό μας φέρνει πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις», είπε ο Πούτιν.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης εκτιμούν πως οι Ευρωπαίοι αναμένεται να δώσουν μάχη στον Λευκό Οίκο για να στηρίξουν την Ουκρανία και να πιέσουν τον Τραμπ, να μην ενδώσει στις διεκδικήσεις του Πούτιν στα ουκρανικά εδάφη.

Μακρόν: Αν είμαστε αδύναμοι μπροστά στη Ρωσία σήμερα, αύριο θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα

Ο στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Ουκρανίας είναι να παρουσιάσουν ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ της Ουκρανίας και των ευρωπαίων συμμάχων της, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα μπροστά στη Ρωσία, θα θέσουμε τις βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις», είπε.

Ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου στη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» της Κυριακής επιθυμούν μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν στον Λευκό Οίκο

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας ARD. Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Αρχικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ’ όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, στις συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, καθιστά τη συνάντηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

«Αυτό αποκαλύπτει πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία τους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα βοηθήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να νικήσει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις του – όπως η μη κατάπαυση του πυρός πριν από την τελική διευθέτηση. Αυτό δείχνει επίσης πόσο ανησυχούν ότι ενδέχεται να οδεύουμε προς μια άλλη εκρηκτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο και ότι ο Ζελένσκι χρειαζόταν υποστήριξη για να αποφευχθεί η επανάληψη της διαμάχης που συνέβη τον Φεβρουάριο» αναφέρει ακόμα το άρθρο.

Σε ανάλυσή του το CNN σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι Ευρωπαίοι ανησύχησαν χθες, όταν ο Τραμπ απέρριψε χωρίς πολλά-πολλά τις αρχές που είχαν συμφωνηθεί πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα: η κύρια αρχή ήταν ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι σκέφτηκαν καλύτερα να μην τον αντικρούσουν δημοσίως και προσπάθησαν να τονίσουν το θετικό, ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί συμφωνία».

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία. Πιο απαισιόδοξος φαίνεται ο Μάρκο Ρούμπιο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε την Κυριακή στο CBS ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγές: MEGA, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ