Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Μαζί με τον Ζελένσκι αναμένονται να βρεθούν στον Λευκό Οίκο, Ευρωπαίοι ηγέτες καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, επιχειρώντας να δείξουν ενιαίο μέτωπο στήριξης προς το Κίεβο, την ώρα που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Σούμι.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στις 21:15 ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων

Ρωσικές επιθέσεις

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ, ενώ νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Russia struck Kharkiv with a missile earlier today, thankfully missing the nearby apartment building and hitting the ground. The glass shattered. Eleven people were injured, including a child. pic.twitter.com/SfOCeGY9K1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 17, 2025

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

In the city of Sumy, Russia has hit a college. No-one was injured but the blast blew out most windows and doors, and damaged facades of the building.#StopRussia pic.twitter.com/cOljv2gv7w — Tim White (@TWMCLtd) August 17, 2025

Ποιοι θα πάνε στον Λευκό Οίκο

Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία στην αυριανή συνάντηση των Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ και Κιρ Στάρμερ. Στη συνάντηση θα παραβρεθεί επίσης ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η ανακοίνωση του καγκελάριου Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η πρωθυπουργός Μελόνι στη συνάντηση

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

ΝΑΤΟ: Ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η ομάδα του.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.