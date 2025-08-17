Εν μέσω του πυρετού διαβουλεύσεων για το ραντεβού στον Λευκό Οίκο του Ουκρανού προέδρου και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στο Truth Social, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο με την Ρωσία.

Την ίδια ώρα το δικό του μήνυμα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε την Κυριακή στο CBS.