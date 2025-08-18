Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σήμερα (18/8), με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλευρό του προέδρου της Ουκρανίας και Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιοποιήθηκε από το CNN και είναι το εξής σε ώρα Ελλάδας:

– 19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

– 20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

– 20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

– 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

– 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Υπενθυμίζεται ότι από την Ευρώπη θα παρευρεθούν στη σύνοδο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Θα είναι επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, στις συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, καθιστά τη συνάντηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.