Ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να καταρτίσουν μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέσω φόβων ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να προσπαθήσει να πιέσει το Κίεβο να αποδεχτεί μια διευθέτηση ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ ελπίζουν να στηρίξουν τον Ζελένσκι σε μια κρίσιμη διπλωματική στιγμή του πολέμου και να αποτρέψουν την επανάληψη της κακόκεφης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του ηγέτη της Ουκρανίας στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί πρώτα με τον Ζελένσκι στις 13:15 ώρα Ανατολικής Αμερικής (17:15 GMT) στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες μαζί στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου στις 15:00 ώρα Ανατολικής Αμερικής (19:00 GMT), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Αφού έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του 42μηνου πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

«Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ αυτοί δεν είναι», δήλωσε ο Τραμπ για την Ουκρανία μετά τη συνάντηση.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει ήδη σχεδόν απορρίψει το περίγραμμα των προτάσεων του Πούτιν σε εκείνη τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης της Ουκρανίας από την υπόλοιπη ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, της οποίας ελέγχει επί του παρόντος το ένα τέταρτο.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο όπου βρίσκεται τώρα η πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης την Κυριακή στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι το σύνταγμα της χώρας του δεν του επιτρέπει να παραχωρήσει έδαφος.

Πιο ανησυχητικό για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ, ο οποίος προηγουμένως τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Κιέβου για άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να διεξαχθούν πιο ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες, άλλαξε στάση μετά τη σύνοδο κορυφής και έδειξε να υποστηρίζει την προσέγγιση που προτιμά η Ρωσία, δηλαδή τη διαπραγμάτευση μιας συνολικής συμφωνίας ενώ οι μάχες συνεχίζονται.

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και αξιόπιστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Κυριακής. «Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο — τον πόλεμο που ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να επιτύχει πραγματική ειρήνη».

Το περίγραμμα των προτάσεων του Πούτιν, που αναφέρθηκε νωρίτερα από το Reuters, φαίνεται αδύνατο να γίνει αποδεκτό από τον Ζελένσκι. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν οχυρωθεί βαθιά στην περιοχή του Ντόνετσκ, της οποίας οι πόλεις και οι λόφοι χρησιμεύουν ως κρίσιμη αμυντική ζώνη για την αποτροπή των ρωσικών επιθέσεων.

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, το Κίεβο θέλει εγγυήσεις ασφάλειας επαρκείς για να αποτρέψει τη Ρωσία, η οποία κατέλαβε την χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014 και ξεκίνησε πλήρη εισβολή το 2022, από το να επιτεθεί ξανά.

Φοβούμενοι ότι θα αποκλειστούν από τις συνομιλίες μετά από μια σύνοδο κορυφής στην οποία δεν προσκλήθηκαν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Ζελένσκι την Κυριακή για να συντονιστούν σε μια κοινή στρατηγική για τη συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα.

Η παρουσία έξι συμμάχων για να υποστηρίξουν τον Ζελένσκι μπορεί να απαλύνει τις οδυνηρές αναμνήσεις από την τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

«Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους να είναι εκεί: (ο Τραμπ) τους σέβεται, συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν είναι παρόντες», δήλωσε στο Reuters ο Ολεξάντρ Μερέζκο, Ουκρανός βουλευτής από το κυβερνών κόμμα του Ζελένσκι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στο CBS, απέρριψε την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στην Ουάσινγκτον για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι.

«Δεν έρχονται εδώ αύριο για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι από εκφοβισμούς. Έρχονται εδώ αύριο επειδή συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους», είπε. «Εμείς τους προσκαλέσαμε να έρθουν».

Οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, που κάποτε ήταν εξαιρετικά στενές, έχουν γίνει δύσκολες από την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για όπλα και ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ, για τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση, έχει αναγκάσει τον Ζελένσκι και τους συμμάχους του στην ήπειρο να κατευνάσουν τον Τραμπ, ακόμη και όταν οι δηλώσεις του φαίνονται αντιφατικές με τους στόχους τους.

Στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία προχωράει αργά, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματά της σε άνδρες και πυροβολικό. Ο Πούτιν δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να επιτύχει τους στρατιωτικούς του στόχους.

Η Ουκρανία ελπίζει ότι η μεταβαλλόμενη τεχνολογική φύση του πολέμου και η ικανότητά της να προκαλέσει τεράστιες απώλειες στη Μόσχα θα της επιτρέψουν να αντέξει, με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας, ακόμη και αν οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον καταρρεύσουν.

Πηγή: Reuters