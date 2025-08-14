Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) για το επονομαζόμενο «Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών» (Net-Zero Framework) το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον διεθνή ναυτιλιακό τομέα και απείλησαν με κυρώσεις τις χώρες που το υποστηρίζουν.

Η ανακοίνωση έγινε από κοινού από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι. Πρόκειται για κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η οποία γίνεται πριν από ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Οκτώβριο στον ΟΗΕ για την υιοθέτηση της πρότασης μηδενικών εκπομπών ρύπων στη ναυτιλία.

Η κίνηση αυτή επίσης γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως μέσο πίεσης προς ηγέτες άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, και καθώς οι ΗΠΑ αποσύρουν την υποστήριξή τους για κανονισμούς που αποσκοπούν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, σχολίαζε το Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία έθεσε ως στόχο για τις χώρες να επιτύχουν μηδενικές καθαρές εκπομπές ρύπων έως το 2050.

«Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την πρόταση ενώπιον του ΙΜΟ και δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια που αυξάνει το κόστος για τους πολίτες μας, τους παρόχους ενέργειας, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πελάτες τους ή τους τουρίστες», ανέφερε η ανακοίνωση των κορυφαίων υπουργών των ΗΠΑ για το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών στη ναυτιλία.

«Τα μέλη του ΙΜΟ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ζητήσουμε την υποστήριξή τους κατά αυτής της ενέργειας και δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε ή να διερευνήσουμε λύσεις για τους πολίτες μας σε περίπτωση που αυτή η προσπάθεια αποτύχει», αναφερόταν ακόμη.

Οι ΗΠΑ, ένα από τα 176 κράτη μέλη του ΙΜΟ, αποχώρησαν από τις συνομιλίες του ΙΜΟ για το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών τον Απρίλιο και προέτρεψαν τα άλλα μέλη του οργανισμού να επανεξετάσουν την υποστήριξή τους προς αυτό, σύμφωνα με υπόμνημα που επικαλείται το Reuters.

Το ιστορικό

Τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ συμφώνησαν για το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών τον Απρίλιο, ύστερα από ψηφοφορία που απαιτούσε απλή πλειοψηφία. Από όσες χώρες ψήφισαν, οι 63 – συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Βραζιλίας και των χωρών της ΕΕ – τάχθηκαν υπέρ, ενώ μόνο 16 κράτη ψήφισαν κατά.

Τον Οκτώβριο για να εγκριθεί η πρόταση θα χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων – από 108 κράτη μέλη. Ο ΙΜΟ καταφεύγει σε ψηφοφορία μόνο εάν δεν υπάρχει συμφωνία για έναν κανονισμό μεταξύ των κρατών μελών αυτών

Τα πλοία που διασχίζουν τους ωκεανούς μεταφέρουν περίπου το 80% των εμπορευμάτων παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο κλάδος δέχεται πιέσεις από περιβαλλοντολόγους και επενδυτές να αναλάβει πιο μεγάλη δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης φόρου άνθρακα.

Ολα αυτά είχαν κάνει πολλές μεγάλες εταιρείες ωκεάνιας ναυτιλίας να έχουν δεσμευτεί για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Αρκετοί φορείς που εκπροσωπούν τις ναυτιλιακές εταιρείες έχουν υποστηρίξει τη νομοθεσία, αλλά ζητούσαν παράλληλα τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος των «πράσινων» καυσίμων.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας (World Shipping Council), το οποίο εκπροσωπεί μεγάλες εταιρείες, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk και η εταιρεία ηγέτιδα στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων Wallenius Wilhelmsen, αρνήθηκαν να σχολιάσουν άμεσα τις εξελίξεις.