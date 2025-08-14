Η συνάντηση μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (10:30 το βράδυ ώρα Ελλάδας) στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αξιωματούχου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ. Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανέφερε ο Ουσακόφ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής θα συζητηθούν ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ θα μετάσχει στη συνάντηση κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή, στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πηγή ενήμερη για το θέμα αυτό.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το ζήτημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα της εφημερίδας των Νέων, ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Φαντέγεφ, τόνισε ότι η θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ορίστηκε από τον πρόεδρο Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει. Επίσης η Ρωσία λέει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα πιθανότατα θα αφορά ολόκληρο το φάσμα των διμερών σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας και όχι μόνο την Ουκρανία. Ο έμπειρος ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, θα παρευρεθεί στις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του ο Τραμπ είπε ότι θα επιδιώξει εκεχειρία και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προβεί σε καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς πλήρη εμπλοκή του Κιέβου. Αυτή η προσέγγιση στο πλαίσιο της βιντεοδιάσκεψης φάνηκε να καθησυχάζει ορισμένους από τους ηγέτες που είχαν προηγουμένως απευθύνει σχετική συλλογική έκκληση στον απρόβλεπτο αμερικανό πρόεδρο. Δήλωσε επίσης στη συνέχεια ότι θέλει να διοργανώσει συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι και του ιδίου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο της Αλάσκας. «Αν η πρώτη πάει καλά» είπε, θα ήθελε να συναντηθεί αμέσως μετά με τους Πούτιν και Ζελένσκι, «αν θέλουν να με έχουν εκεί».

Τέλος οι ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, σε μια ωριαία τηλεδιάσκεψη με στόχο να επηρεάσουν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Τόσο ο ουκρανός πρόεδρος όσο και οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποκλειστεί από τη σύνοδο στην Αλάσκα και φοβούνται ότι ο Τραμπ, αποφασισμένος να εκπληρώσει την προεκλογική του δέσμευση ότι μπορεί εύκολα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα προβεί σε μη αναστρέψιμες παραχωρήσεις. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει οικονομικά εργαλεία που δεν έχουν αξιοποιηθεί και θα μπορούσαν να πλήξουν τα έσοδα της Ρωσίας επηρεάζοντας τη διαπραγματευτική ισχύ του Πούτιν. ΗΠΑ, Ευρωπαίοι και Κίεβο εξετάζουν εν τω μεταξύ πιθανές τοποθεσίες για επακόλουθη συνάντηση.