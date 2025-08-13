Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Κατά πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας αυτής, θα ακολουθήσει νέα του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κατάπαυση του πυρός όταν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε ότι θέλουμε ο Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει την Παρασκευή στο Άνκοράτζ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση των τριών ηγετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε νωρίτερα «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών όταν ο οι δύο ηγέτες θα διαπραγματεύονται για τη χώρα του και σε αυτό το πνεύμα επιχειρείται σήμερα ο συντονισμός του με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.