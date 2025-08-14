Η αυριανή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τη Μόσχα να βλέπει αυτή την ευκαιρία ως σημαντική νίκη στη διεθνή σκηνή.

Από τη μία πλευρά, στη Μόσχα, οι υποστηρικτές του Κρεμλίνου παρακολουθούν με ανυπομονησία τις εξελίξεις γύρω από αυτή τη συνάντηση, θεωρώντας την ως μια σπουδαία νίκη για τη Ρωσία. Η εικόνα του Βλάντιμιρ Πούτιν να επιστρέφει στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας μέσω αυτής της συνόδου κορυφής αποτελεί για αυτούς μια επιτυχία, ειδικά δεδομένου ότι η Ρωσία είχε απομονωθεί διεθνώς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επιλογή της Αλάσκας για την συνάντηση δεν είναι καθόλου τυχαία. Η γεωγραφική της θέση, απέναντι από τη ρωσική περιοχή Τσουκότκα, προσδίδει ιστορική βαρύτητα, καθώς η Αλάσκα υπήρξε κάποτε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας πριν πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867, για το ποσό των 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αναφορά της περιοχής ως «Αλάσκα μας» από Ρώσο παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης ενισχύει το εθνικιστικό κλίμα, ενώ το βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, όπου συγχέει τη Ρωσία με την Αλάσκα, έχει γίνει viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως, το επίκεντρο της συνόδου είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διάθεση της Ρωσίας να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τη σύγκρουση που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια. Παρά τις απειλές του Τραμπ για σοβαρές συνέπειες αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες, η Ρωσία παραμένει αμετάβλητη, εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα που έχει στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Μία από τις προτάσεις που έχουν συζητηθεί μεταξύ του Κρεμλίνου και του απεσταλμένου του Τραμπ είναι η παράδοση εδαφών από το Κίεβο στην περιοχή Ντονμπάς, με αντάλλαγμα μια εκεχειρία μια πρόταση που η Ουκρανία έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Ωστόσο, για τον Τραμπ, η ιδέα μιας συμφωνίας “γη έναντι ειρήνης” φαίνεται δελεαστική, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ρήγματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ακόμη η στάση του Κρεμλίνου υποδηλώνει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προσπαθήσει να επαναφέρει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντας αυτές από την τύχη της Ουκρανίας. Η συμμετοχή του Κίριλ Ντμίτριεφ, κορυφαίου οικονομικού απεσταλμένου της Ρωσίας, στην αντιπροσωπεία στην Αλάσκα ενισχύει την εκτίμηση ότι η Ρωσία επιθυμεί να συζητήσει και να επιτύχει συμφωνίες στον τομέα του εμπορίου, της τεχνολογίας, της ενέργειας και των υποδομών στην Αρκτική.

Εν κατακλείδι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα, πέρα από το καυτό ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα φάση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, με τον Πούτιν να επιδιώκει να επαναδιαμορφώσει τις στρατηγικές συμμαχίες και να εξασφαλίσει οικονομικές συμφωνίες που ενδεχομένως θα αλλάξουν την πορεία της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας.