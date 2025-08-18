Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι προετοιμασμένοι για μια τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα στην εβδομάδα, εφόσον οι εξελίξεις στην Ουάσινγκτον απόψε κυλήσουν ομαλά, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Παρόλο που έχουν γίνει πολλές προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, είναι γνωστό πως ο Πούτιν δεν μπορεί να ταξιδέψει παντού, λόγω του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Sky News, η Ιταλίδα πρωθυπουργός προτείνει τη Ρώμη ως τόπο της συνάντησης, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν υποδεικνύει τη Γενεύη. Άλλες προτάσεις που έχουν ακουστεί για τη διεξαγωγή της τριμερούς μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι περιλαμβάνουν τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι. Παράλληλα, αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Πάπας είχε στο παρελθόν προτείνει τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Βατικανό.

Προς το παρόν, η Μόσχα ξεκαθαρίζει πως κατά τις συζητήσεις στην Αλάσκα δεν τέθηκε θέμα τριμερούς συνάντησης.