Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η Ρωσία προσφέρθηκε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε θέματα εδαφικής επικράτειας, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, σε ευρύτερη κλίμακα.

Τώρα ο Γούιτκοφ υποδηλώνει ότι όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου υπάρχει διαμάχη για τον έλεγχο τέθηκαν «στο τραπέζι».

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου από το 2014.

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο και, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της Ρωσίας απέκτησαν πρόσβαση στην περιοχή σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Παγώνοντας την πρώτη γραμμή;

Χθες, πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα τερμάτιζε τις μάχες στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης, αυτό θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει. Αυτό θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσώνα στο νότο, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Τώρα, ο Γουίτκοφ έει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

