Το υπερπολυτελές γιοτ του Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ανοιχτά της Καλαμάτας.

Ο λόγος για το γιγάντιο γιοτ «Blue» με σημαία Νήσων Κέιμαν που σταμάτησε λίγο έξω από την Καλαμάτα σήμερα το πρωί, 18 Αυγούστου. Το σκάφος ανήκει στον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, οποίος σπάνια απασχολεί τα Μέσα με εμφανίσεις του καθώς είναι μετρημένες ακόμα και οι παρουσίες του στο γήπεδο του κλαμπ που του ανήκει.

Η εκτιμώμενη αξία του σκάφους ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσια λειτουργικά έξοδα περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε το «Blue», το γιγάντιο γιοτ του σεΐχη Μανσούρ που έδεσε στην Καλαμάτα! 🌊 #Καλαμάτα #ManchesterCity #Thriassio ➡️ https://t.co/IKhznNNj59 — ΘΡΙΑΣΙΟ – Ημερήσια Εφημερίδα (@Thriassiogr) August 18, 2025

Προηγούμενος σταθμός του ήταν το Γκόλφο Αράντσι, ένα γραφικό ψαροχώρι και παραθαλάσσιο θέρετρο στη βορειοανατολική Σαρδηνία, στην Ιταλία.

Το «Blue» μήκους 160 μέτρων κατασκευάστηκε από τη Lurssen στη Γερμανία, στο ναυπηγείο της Βρέμης. Το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον αγγλικό σχεδιαστή Terence Disdale και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του τον Ιούνιο του 2022. Το Blue έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί άνετα έως 48 άτομα σε 24 σουίτες. Μπορεί επίσης να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια χαλαρωτική εμπειρία σε ένα πολυτελές σκάφος.

It costs a whopping $640,000 just to fuel up Abu Dhabi royal family member Sheikh Mansour’s $600 million megayacht, which is enough to buy a 2-bed apartment in Manhattan and two Tesla Model S cars. At 525 feet long ‘Blue’ is the fourth largest yachthttps://t.co/99dIV7oEvL pic.twitter.com/Bb7gqqlu31 — Luxurylaunches (@luxurylaunches) June 26, 2023

Στις παροχές του περιλαμβάνονται ελικοδρόμιο, χαμάμ, κινηματογράφος, σαλόνι ομορφιάς, δορυφορικές επικοινωνίες, υποβρύχια φώτα, beach club, γυμναστήριο, τζακούζι στο κατάστρωμα, WiFi και κλιματισμός.

Το Blue είναι κατασκευασμένο με σκελετό από χάλυβα και υπερκατασκευή από αλουμίνιο. Τροφοδοτείται από δύο ντηζελοηλεκτρικούς κινητήρες MTU (16V 1163 M84) 16-κύλινδρους κινητήρες 6.975hp που λειτουργούν στις 1280rpm, ταξιδεύει άνετα με ταχύτητα 18 κόμβων, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 21 κόμβων και έχει αυτονομία έως 5.000 ναυτικά μίλια από τα ρεζερβουάρ καυσίμων 1.080.000 λίτρων στα 17 κόμβους. Οι δεξαμενές νερού της αποθηκεύουν περίπου 110.000 λίτρα γλυκού νερού.