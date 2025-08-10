Στα νερά του κόλπου του Αστακού, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, αγκυροβόλησε σήμερα το εντυπωσιακό υπερπολυτελές γιοτ LAUREN L. Η παρουσία του επιβλητικού super yacht, με μήκος 90 μέτρων και πλάτος περίπου 15 μέτρων, έδωσε ξεχωριστή πνοή στην τοπική κοινότητα, προκαλώντας το έκδηλο ενδιαφέρον κατοίκων και παραθεριστών.

Η άφιξη του γιοτ συνοδεύτηκε από ατμόσφαιρα μυστηρίου, καθώς παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των επιβατών του. Το μεσημέρι, τέσσερα jet ski ξεκίνησαν από το πολυτελές σκάφος και συμμετείχαν σε φιλικούς αγώνες ταχύτητας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην κοντινή παραλία. Η εντυπωσιακή σιλουέτα του LAUREN L ξεχώριζε ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

Πριν καταπλεύσει στον Αστακό, το γιοτ είχε περάσει από την Κεφαλονιά, ενώ στοιχεία από το Marine Traffic δείχνουν ότι το ταξίδι του στα Επτάνησα ξεκίνησε από τον Φλοίσβο στις 5 Αυγούστου.

Η ιδιοκτησία και το προφίλ του Ιγκόρ Κολομόισκι

Το LAUREN L ανήκει στον Ουκρανό μεγιστάνα Ιγκόρ Κολομόισκι, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες και ισχυρές προσωπικότητες της ουκρανικής πολιτικής και οικονομικής σκηνής. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το γιοτ υπενοικιάζεται σε όσους επιθυμούν να ζήσουν λίγες ημέρες πολυτέλειας εν πλω, η ιδιοκτησία του προσδίδει στο σκάφος μια επιπλέον αύρα μυστηρίου και λάμψης.

Ο Κολομόισκι γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1963 στο Ντνίπρο (πρώην Ντνιεπροπετρόβσκ) της Ουκρανίας, προερχόμενος από οικογένεια εβραϊκής καταγωγής. Σπούδασε μηχανικός στο Ινστιτούτο Μεταλλουργίας Ντνιεπροπετρόβσκ και στη συνέχεια ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική δράση.

Είναι συνιδρυτής και βασικός μέτοχος του ομίλου Privat Group, ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά κονσόρτσια της Ουκρανίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην ενέργεια, τη μεταλλουργία, τα πετρελαιοειδή και τα μέσα ενημέρωσης. Το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο υπήρξε η PrivatBank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η οποία ωστόσο εθνικοποιήθηκε το 2016, μετά την αποκάλυψη οικονομικής “τρύπας” άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ουκρανικό κράτος.

Η σχέση με την πολιτική και τα media

Ο Ιγκόρ Κολομόισκι είναι ιδιαίτερα γνωστός και για τον έλεγχο του τηλεοπτικού σταθμού 1+1. Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού, προωθήθηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά “Servant of the People”, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο σημερινός Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.