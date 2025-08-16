Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έχει η Πυροσβεστική στην κατοχή της, για το πως ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα ο ALPHA, στην περιοχή Βασιλικό κλαδιά δέντρου βρίσκονται μέσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Οι αρχές εκτιμούν, ότι σημειώθηκε «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμοί», οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία.

Στοιχεία που φέρονται να «επιβεβαιώνουν» τον 25χρονο

Ανατρεπτικά είναι και τα στοιχεία που έχει η στα χέρια της η Πυροσβεστική αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο, στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει, πως ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι, όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι, πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.