Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών ο 25χρονος που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12:00 στο γραφείο του ανακριτή και, αφού παρέμεινε για λίγη ώρα, εξήλθε του Δικαστικού Μεγάρου και μεταφέρθηκε εκ νέου στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών, όπου κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς που επιχειρούσαν στην περιοχή. Το γηροκομείο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στη γύρω δασική έκταση.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως ισχυρίζεται, προσπάθησε να σβήσει μια καύτρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τη φωτιά να εξαπλώνεται. Μαρτυρίες πολιτών φέρονται να ενισχύουν τον ισχυρισμό του, καθώς τον τοποθετούν ανάμεσα σε εθελοντές που συνέδραμαν τις προσπάθειες περιορισμού των φλογών.

Εξελίξεις για τους άλλους δύο κατηγορούμενους

Παράλληλα, η Δικαιοσύνη εξετάζει και την υπόθεση των δύο άλλων κατηγορουμένων, ηλικίας 19 και 27 ετών, που εμπλέκονται σε φωτιά στην περιοχή Συχαινών. Οι δύο νεαροί θα απολογηθούν αύριο, Κυριακή 17 Αυγούστου. Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι άναψε φωτιά με αναπτήρα υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, ενώ ο 27χρονος επικαλείται πλήρες κενό μνήμης λόγω κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να κριθεί η στάση που θα τηρήσουν οι κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή και το αν θα προφυλακιστούν.