Απογευματινές ώρες σήμερα 13 Αυγούστου συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Απογευματινές ώρες σήμερα 13 Αυγούστου συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 […]
Πυροσβέστες, εθελοντές και μοναχές προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά.
Πύρινη κόλαση σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Ξεσπιτωμένοι χιλιάδες άνθρωποι.
Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του το οποίο προσέκρουσε στο στηθαίο και ανετράπη