Για δεύτερη μέρα η χώρα είναι αντιμέτωπη με πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και βορειοδυτική Χίο. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ ήχησε μήνυμα 112 με το οποίο ζητείται να απομακρυνθούν προς την Πάτρα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών. Επίσης εκκενώθηκαν προληπτικά Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο.

Αναλυτικά η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στη Χίο, όπου μαίνονται δύο μεγάλα μέτωπα, ενώ δύο μέτωπα έχουν δημιουργηθεί και στις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Το απόγευμα ήχησε νέο μήνυμα 112 στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό του Δήμου Πατρέων για απομάκρυνση προς το κέντρο της Πάτρας ενώ λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη νέο μήνυμα με το οποίο ζητείται να απομακρυνθούν προς Πάτρα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα

Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα στην Πάτρα

Εκκενώθηκαν προληπτικά Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο

Καλύτερη η εικόνα που παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

Κατεπείγουσα έρευνα διατάχθηκε για τους εμπρησμούς στην Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

Καταστροφές από την φωτιά στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αχαΐα

Χίος: Πολυήμερη η διαδικασία επαναφοράς του ρεύματος

ΑΑΔΕ: Πύρινη καταστροφή στην Αχαΐα – 550 οχήματα έγιναν στάχτη στο Τελωνείο Πατρών

Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων της Χίου

Πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα: Δείτε χάρτες με τα ενεργά μέτωπα

Οι φωτιές σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα από τον δορυφόρο της NASA Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα αποτυπώνει ο δορυφόρος της NASA.

Η φωτιά στη Χίο. NASA Η φωτιά στην Πρέβεζα. NASA Η φωτιά στη Ζάκυνθο. NASA

Χώρους διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για την φιλοξενία πυρόπληκτων Κατόπιν οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, εντός του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα και του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (2/39 ΣΕ) στο Μεσολόγγι αντίστοιχα, στο πλαίσιο συνδρομής τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλειου Βαθρακογιάννη:

Ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας 109 πυρκαγιές σε όλη την Επικράτεια.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, με πλήθος ενεργών εστιών στη χώρα μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Στο Καπελέτο Ηλείας όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Στη Φιλιππιάδα όπου αντιμετωπίζουμε τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Στη Ζάκυνθο η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χίο αντιμετωπίζουμε δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Αχαΐα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειών της Επικράτειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και Εθελοντές και Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει διακομιδές:

στην Αχαΐα, σε 22 περιστατικά εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και 2 στο Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας.

στην Αιτωλοακαρνανία σε 3 περιστατικά εκ των οποίων 2 στο Γ.Ν. Μεσολογγίου και 1 στο Κ.Υ. Αιτωλικού

στην Πρέβεζα σε 37 περιστατικά εκ των οποίων 7 στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γ.Ν. Άρτας

στη Χίο σε 9 περιστατικά εκ των οποίων 8 στο Γ.Ν. Χίου και 1 στο Κ.Υ. Βολισσού.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων Αχαΐας, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Εκκενώθηκαν το Καραμανδάνειο νοσοκομείο και ένας οίκος ευγηρίας

Σε προληπτική εκκένωση του «Κωνσταντοπούλειου» ευγηρείου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, προχώρησαν οι αρχές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο μεταφέρθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Επίσης, έγινε προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων.

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια» αμ’εφερε σεανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών

Σχεδόν 100.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του τελευταίου διημέρου, 12 – 13 Αυγούστου ώς τις 03:00-, όπως αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

-Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα

-Πάτρα: 2.000 στρέμματα

-Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα

-Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα

-Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα

-Χίος: 40.000 στρέμματα

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί που δίνονται δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 αναμένεται να βρεθούν αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου, οι εξής περιοχές:

-Αττική & Κύθηρα

-Κορινθία, Αργολίδα

-Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος

-Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη

-Λήμνος