Φωτογραφίες – ντοκουμέντο που απεικονίζουν τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό την Τετάρτη στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα να βρίσκεται σε χωράφι, δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας συνελήφθη χθες στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. ‘Ανδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.