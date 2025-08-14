Ανάρτηση με αφορμή τις δύο συλλήψεις για εμπρησμό στα Συχαινά έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Από την φωτιά αυτή κινδύνευσε κόσμος, αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα Νοσοκομείο, μεταφέραμε ασθενείς στο Ρίο, δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο Ρίο. Και όλα αυτά γιατί; Διότι ένας 19χρονος, αποφάσισε να καταστρέψει την ζωή του και να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής σου στην φυλακή, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον».