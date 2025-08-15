Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι άνεμοι στην περιοχή παραμένουν ασθενείς, γεγονός που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν σε επιφυλακή και επιχειρούσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα. Στόχος τους ήταν η άμεση αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων, καθώς εξακολουθούσαν να υφίστανται μικρές εστίες φωτιάς σε σημεία της πληγείσας περιοχής.

Έλεγξαν άμεσα τη μεγαλύτερη αναζωπύρωση

Η σημαντικότερη αναζωπύρωση καταγράφηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ξέσπασε νέα πυρκαγιά σε χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα τόσο από τα εναέρια όσο και από τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης, πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε ρίψεις νερού σε καμένες εκτάσεις, στο πλαίσιο της διαβροχής του εδάφους, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων.

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή

Στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποτελούνται από 256 πυροσβέστες, 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα. Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί διενεργούν διαρκείς περιπολίες σε όλη τη ζώνη που επλήγη από την πυρκαγιά, συμβάλλοντας στην πρόληψη τυχόν έκτακτων περιστατικών.