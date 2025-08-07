Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία ένας από τους πιο δημοφιλείς βρετανικούς ιστότοπους μαγειρικής, εξαιτίας μιας αλλοιωμένης εκδοχής του παραδοσιακού ρωμαϊκού πιάτου cacio e pepe. Η συνταγή που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Good Food (που χρησιμοποιεί ακόμη το domain bbcgoodfood.com) παρουσίαζε το πιάτο ως μια «εύκολη» πρόταση για μεσημεριανό, με «τέσσερα απλά υλικά»: σπαγγέτι, μαύρο πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο.

Η παρέμβαση αυτή εξόργισε τους Ιταλούς, καθώς η αυθεντική συνταγή του cacio e pepe περιλαμβάνει μόνο τρεις βασικές πρώτες ύλες: ζυμαρικά (συνήθως tonnarelli), τυρί πεκορίνο ρομάνο και μαύρο πιπέρι. Η προσθήκη παρμεζάνας και ιδιαίτερα βουτύρου θεωρήθηκε ιεροσυλία από πολλούς γνώστες της ιταλικής κουζίνας.

Η οργή κορυφώθηκε όταν η Fiepet Confesercenti, η ένωση που εκπροσωπεί τα εστιατόρια στην Ιταλία, ανακοίνωσε πως σκοπεύει να ζητήσει επίσημη διόρθωση από τον ιστότοπο. Επιπλέον, η ένωση επικοινώνησε με τη βρετανική πρεσβεία στη Ρώμη, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για τη «λανθασμένη παρουσίαση ενός εμβληματικού ιταλικού πιάτου».

Ο πρόεδρος της ένωσης Κλάουντιο Πίκα δήλωσε πως έμειναν «έκπληκτοι» που είδαν μια τόσο παραποιημένη συνταγή σε έναν «έγκριτο και δημοφιλή βρετανικό ιστότοπο». Όπως τόνισε, η αυθεντική εκδοχή του πιάτου δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση ούτε παρμεζάνα ούτε βούτυρο. «Πρόκειται για μια παραπλανητική παρουσίαση που αλλοιώνει τη γαστρονομική μας κληρονομιά», πρόσθεσε.

Η συνταγή φέρεται να είχε δημοσιευτεί εδώ και περίπου τρεις μήνες, αλλά η προσοχή της Fiepet Confesercenti στράφηκε τώρα στο θέμα, μετά από αντιδράσεις αναγνωστών και την κυκλοφορία ενός συνοδευτικού βίντεο όπου φαίνεται να προστίθεται βούτυρο στο τηγάνι.

Επίσης η υπόθεση κατέλαβε εξέχουσα θέση στον ιταλικό Τύπο, με την εφημερίδα Il Messaggero να γράφει χαρακτηριστικά: «Παραφράζοντας τον ύμνο «God save the King», οι εστιάτορες της Ρώμης λένε τώρα: «God save the cacio e pepe».

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιου είδους ένταση με αφορμή την ιταλική κουζίνα. Το 2021, η New York Times είχε δημοσιεύσει μια παραλλαγή της καρμπονάρα με καπνιστή ντομάτα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Coldiretti, της ένωσης Ιταλών αγροτών. Παρά τις ενστάσεις, η εφημερίδα επανέφερε τη συνταγή το 2023, δείχνοντας πως δεν πτοήθηκε από την κατακραυγή.

Τέλος για την Ιταλία, η γαστρονομική παράδοση δεν είναι απλώς θέμα γεύσης είναι θέμα πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς.

Cacio e pepe: Η γνήσια συνταγή σύμφωνα με Ιταλό σεφ