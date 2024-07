Τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία της συζύγου του και των δύο παιδιών του, ο σχολιαστής αγώνων του BBC, Tζον Χαντ, έκανε την πρώτη του δήλωση εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο για τα μηνύματα και την υποστήριξή του.

«Η συντριβή που αισθανόμαστε δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια», αναφέρει ο Τζον Χαντ στην ανακοίνωση που εξέδωσε με την επιζήσασα κόρη του, Έιμι.

Και συνεχίζει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τα ευγενικά του μηνύματα και για την υποστήριξη που έχουμε λάβει τις τελευταίες ημέρες. Αυτά τα μηνύματα μας προσέφεραν μεγάλη παρηγοριά και είμαστε πολύ ευγνώμονες».

Επίσης, ο παρουσιαστής και η νεαρή κοπέλα που έχασε τη μητέρα και τις δύο αδελφές της ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των ίδιων αλλά και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν ψυχολογικά αυτό που συνέβη και να «ξεκινήσει η διαδικασία του πένθους».

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για εμάς και χρειαζόμαστε χρόνο και χώρο για να συμβιβαστούμε με αυτό που συνέβη και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του πένθους. Ενώ αυτό συμβαίνει, θα θέλαμε να ζητήσουμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική μας ζωή και η ιδιωτική ζωή της ευρύτερης οικογένειας και των συγγενών μας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

In a statement released on Saturday, John and Amy Hunt said:

“The devastation that we are experiencing cannot be put into words. We would like to thank people for their kind messages and for the support we have received in recent days. These have provided great comfort to us for… pic.twitter.com/qLP3rjleBB

— Racing Post (@RacingPost) July 13, 2024