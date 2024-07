Το κίνητρο του δράστη που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Μεγάλη Βρετανία, αναζητά η αστυνομία.

Είχε προηγηθεί πολύωρο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, με τις Αρχές στο Λονδίνο να προειδοποιούν τους κατοίκους να μην τον πλησιάζουν.

Ο 26χρονος Kyle Clifford βρέθηκε σε νεκροταφείο, σύμφωνα με τον Guardian, στην περιοχή του Enfield. Ήταν σοβαρά τραυματισμένος, όχι από πυρά αστυνομικών, αλλά από τη βαλλίστρα που είχε μαζί του και χρειάστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Τα τραύματα του τα προκάλεσε ο ίδιος σύμφωνα με την Daily Mail αφού όπως φαίνεται προσπάθησε να αυτοπυροβοληθεί με το τόξο.

Η μητέρα Carol, 61 ετών, και οι κόρες Louise, 24 ετών, και Hannah, 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες το βράδυ της Τρίτης (9/7) στο σπίτι τους. Με τη Louise στο παρελθόν ο 26χρονος ήταν ζευγάρι, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την Daily Mail.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, φαίνεται ο δράστης να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος μετά την τριπλή δολοφονία, κουβαλώντας ένα μεγάλο αντικείμενο, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι.

A video shows a man, Kyle Clifford, walking away from the scene of a triple murder with a crossbow, suggesting he is the suspect in a manhunt. !! pic.twitter.com/TNaNmTuH9S

— OpenChats (@bulletchats) July 10, 2024