Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (10/7) ο δράστης που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Ο δράστης, όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, εντοπίστηκε σε νεκροταφείο. «Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία τριών ανθρώπων με βαλλίστρα συνελήφθη από την αστυνομία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 26χρονος ονόματι Kyle Clifford βρέθηκε σύμφωνα με τον Guardian, στην περιοχή του Enfield και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθώς ήταν τραυματισμένος.

Είχε προηγηθεί πολύωρο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να μην τον πλησιάζουν.

«Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, ο ύποπτος εντοπίστηκε και κανείς άλλος δεν αναζητείται σε σχέση με την έρευνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε έναν τεράστιο αριθμό κλήσεων και θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον κόσμο που επικοινώνησε μαζί μας», ανέφερε η ντετέκτιβ Justine Jenkins.

Και πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε να απευθύνουμε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή υλικό να επικοινωνήσει απευθείας με την αστυνομία και να μη σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόοδο της υπόθεσης».

BREAKING: Kyle Clifford has been apprehended and has been taken to hospital, police have said.

Officers had launched a manhunt for him the bodies of Carol Hunt and her two daughters Louise and Hannah were found at their home in Hertfordshire.https://t.co/zjKlX8QS76

📺 Sky 501 pic.twitter.com/BOIxY7fA0U

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2024