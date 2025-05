Ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ απάντησε σήμερα στις απειλές της ισραηλινής κυβέρνσης λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει αν οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ επιτεθούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αν αυτός ο πόλεμος ξεκινήσει από τις ΗΠΑ ή το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ), το Ιράν θα στοχεύσει τα συμφέροντα, τις βάσεις και τις δυνάμεις τους – όπου κι αν βρίσκονται και όποτε κριθεί απαραίτητο», δήλωσε ο Νασιρζαντέχ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μετά την πυραυλική επίθεση των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «υο Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του βασικού αεροδρομίου μας ΚΑΙ, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας, στους Ιρανούς αφέντες τρομοκράτες τους».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

President Trump is absolutely right!

Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/Feqhn9fhZr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 4, 2025