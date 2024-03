Μετά το «σκάνδαλο» με το photoshop της Κέιτ Μίντλετον, άνθρωποι από το περιβάλλον του παλατιού εκφράζουν φόβους για την ανάρρωσή της από την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα. Το περιστατικό αυτό που πήρε τεράστια διάσταση, ίσως επιβαρύνει την ίδια ψυχολογικά καθώς εκφράζονται πολλές εικασίες για την κατάσταση της υγείας της.

Αμέσως έγινε σύγκριση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, χαρακτηρίζοντας και την Κέτι Μίντλετον «θλιμμένη πριγκίπισσα». Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν καταπονημένη καθώς καθόταν δίπλα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ τη Δευτέρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, προκαλώντας συγκρίσεις στους βασιλικούς κύκλους με φωτογραφίες της αείμνηστης πεθεράς της.

Την ίδια ώρα το πρακτορείο που τράβηξε τη φωτογραφία του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο αυτοκίνητό τους αποκάλυψε στο ET ότι ενώ «η εικόνα έχει περικοπεί και φωτιστεί, τίποτα δεν έχει παραποιηθεί».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το παλάτι του Κένσινγκτον δεν σκοπεύει να επανακυκλοφορήσει το αρχικό αμοντάριστο πορτρέτο της πριγκίπισσας της Ουαλίας και των τριών παιδιών της, του πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, 8 ετών, και του πρίγκιπα Λούη, 5 ετών, που κυκλοφόρησε την Κυριακή για τη Γιορτή της Μητέρας.

Μια βασιλική πηγή δήλωσε στο Page Six: «Είναι φοβερό να βρίσκεσαι κάτω από όλο αυτό τον δημόσιο έλεγχο όταν αναρρώνεις από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Ο μύλος με τις φήμες -ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, αλλά η Κέιτ αναρρώνει καλά και θα επιστρέψει μέχρι το Πάσχα. Πρέπει, όμως, να την αφήσουμε ήσυχη».

«Ανησυχώ με όλη αυτή την προσοχή που έχει πέσει πάνω στην Κέιτ. Δεν έδειχνε καθόλου χαρούμενη στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα», είπε μια άλλη πηγή. Πρόσθεσε ότι αυτή η στάση της θύμισε τις φωτογραφίες της Νταϊάνα που έδειχνε αναστατωμένη, καθώς καθόταν δίπλα στον πρώην σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο, στο αποκορύφωμα της κρίσης του γάμου τους.

Την ίδια, ώρα πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν και τη χθεσινή φωτογραφία στο αυτοκίνητο με τον Ουίλιαμ αλλά και εκείνη με τη μητέρα της λέγοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει την αδελφή της Πίπα, ως σωσία της.

Όπως σημειώνει ο Πίτερ Χαντ, πρώην ανταποκριτής του BBC, «οι πολίτες θα διερωτώνται πλέον εάν θα είναι αξιόπιστοι την επόμενη φορά που δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας» των μελών της βασιλικής οικογένειας, τη στιγμή μάλιστα που ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο.

Παρά, την ανάληψη ευθύνης και τη συγγνώμη από την Κέιτ, οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν «πάρει φωτιά», με χρήστες των social media να δημοσιεύουν ολόκληρα βίντεο, επιχειρώντας να αποδείξουν ότι η φωτογραφία είναι περισσότερο πειραγμένη, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό υπονοούμενα για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Μάλιστα, πολλοί διατείνονται πως η φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον είναι από παλιό εξώφυλλό της στη Vogue.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5

— Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024