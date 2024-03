Λίγες ώρες μετά τον χαμό που προκάλεσε η πρώτη της φωτογραφία από το παλάτι για τη γιορτή της Μητέρας, η Κέιτ Μίντλετον ανέλαβε την ευθύνη για το «πείραγμά» της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζητά συγγνώμη για το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε από το παλάτι του Κένσιγκτον, δηλώνοντας ότι «συχνά πειραματίζομαι με την επεξεργασία φωτογραφιών».

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι συχνά με την επεξεργασία. Ήθελα να εκφράσω την απολογία μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε. Ελπίζω όσοι γιορτάζατε να είχατε μια υπέροχη ημέρα της Μητέρας, Κέιτ» έγραψε χαρακτηριστικά η Κέιτ Μίντλετον.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024