Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν στο σάιτ Axios ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν προετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ από ιρακινό έδαφος.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά από αυτό του CNN που ανέφερε, επικαλούμενο υψηλόβαθμη πηγή, ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν θα αντιμετωπιστούν με μια «οριστική και επώδυνη» απάντηση, που πιθανότατα θα έρθει πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το Axios σημειώνει ότι η πραγματοποίηση της επίθεσης μέσω φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ και όχι απευθείας από το ιρανικό έδαφος θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια του Ιράν να αποφύγει άλλη μια ισραηλινή επίθεση εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν.

Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election. https://t.co/CQtZliGSZX

— Axios (@axios) October 31, 2024