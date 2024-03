Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκάλεσε η «πειραγμένη» φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το παλάτι για τη γιορτή της Μητέρας και τη «συγγνώμη» της Κέιτ Μίντλετον, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για το «πείραγμα» της φωτογραφίας, ζητώντας συγνώμη εντοπίστηκε να φεύγει από το Ουίνδσορ μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας απαθανατίστηκαν να φεύγουν από το κάστρο του Ουίνδσορ το απόγευμα της Δευτέρας με ένα μαύρο Land Rover.

Το παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η Κέιτ Μίντλετον έφυγε με αυτοκίνητο μαζί με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, καθώς ο Γουίλιαμ μετέβαινε στην τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο.

Η Κέιτ σύμφωνα με το Sky News δεν θα παραστεί στην τελετή, αλλά πιστεύεται ότι έχει ιδιωτικό ραντεβού.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν να κοιτάζει έξω από το παράθυρο του πίσω καθίσματος και φαινόταν να έχει τα μαλλιά της δεμένα πίσω σε κότσο, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κοίταζε το κινητό του τηλέφωνο.

Νωρίτερα η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη για το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε από το παλάτι του Κένσιγκτον, δηλώνοντας ότι «συχνά πειραματίζομαι με την επεξεργασία φωτογραφιών».

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι συχνά με την επεξεργασία. Ήθελα να εκφράσω την απολογία μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε. Ελπίζω όσοι γιορτάζατε να είχατε μια υπέροχη ημέρα της Μητέρας, Κέιτ» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ η Κέιτ Μίντλετον.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024