Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε για ακόμα μία φορά κατά οποιασδήποτε απόφασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ), η οποία θα σήμαινε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για αξιωματούχους της κυβέρνησης, ακόμα και για τον ίδιο, για εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, προσπαθούν στέλνοντας μήνυμα στη Δύση να επηρεάσουν τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς όπως υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες δένουν τα χέρια των «ελεύθερων και δημοκρατικών εθνών στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «σκάνδαλο ιστορικής κλίμακας» τα πιθανά εντάλματα σύλληψης από το ΔΠΔ και ανέφερε πως θα σηματοδοτούσαν την πρώτη φορά που μια δημοκρατική χώρα κατηγορείται από το δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και υποστήριξε ότι οι αποφάσεις προσπαθούν να εμποδίσουν το Ισραήλ να αμυνθεί κατά της τρομοκρατίας.

«Ογδόντα χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, οι διεθνείς οργανισμοί που ιδρύθηκαν για να αποτρέψουν ένα νέο Ολοκαύτωμα εξετάζουν το ενδεχόμενο να αρνηθούν στο εβραϊκό κράτος το δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι σε εκείνους που ήρθαν να διαπράξουν γενοκτονία εναντίον μας, και εξακολουθούν να εργάζονται ενεργά για να το κάνουν», ανέφερε αρχικά ο Νετανιάχου σε μια μαγνητοσκοπημένη δήλωση που ανέβηκε στον λογαριασμό του στο Χ.

«Τι παραλογισμός, τι διαστρέβλωση της δικαιοσύνης και της ιστορίας», προσέθεσε και προειδοποίησε πως «το ενδεχόμενο έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για εγκλήματα πολέμου σε βάρος διοικητών των IDF (σ.σ. των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) και κυβερνητικών αξιωματούχων αποτελεί σκάνδαλο ιστορικής κλίμακας».

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μία μια τέτοια κίνηση θα αφήσει μία «ανεξίτηλη κηλίδα για όλη την ανθρωπότητα» και θα αποτελεί «πρωτοφανές αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Ακόμα κατηγόρησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι προσπαθεί σκόπιμα να παραλύσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ με τον ίδιο να «ξεκαθαρίζει» πως «καμιά απόφαση, ούτε στη Χάγη ούτε οπουδήποτε αλλού, δεν θα κάμψει την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε όλους τους στόχους (που έχουμε θέσει) σε αυτόν τον πόλεμο: την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, την ολοκληρωτική επικράτησή μας απέναντι στη Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Τέλος, σε μία προσπάθεια να πιέσει τη Δύση έκανε μία έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να ταχθούν κατά του αναφερόμενου σχεδίου έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έβλαπτε όχι μόνο το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και «όλων των δημοκρατιών του κόσμου».

Το Ισραήλ δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του. Τον Οκτώβριο ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν δήλωσε ότι το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για τυχόν εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ καταγγέλλοντας κάθε πιθανή προσπάθεια «κατάχρησης των διεθνών νομικών θεσμών – συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΔ – για να αρνηθεί το κράτος του Ισραήλ τα βασικά του δικαιώματα».

«Όπως έχω επαναλάβει τους τελευταίους μήνες σε ηγέτες από όλο τον κόσμο: Το Ισραήλ έχει το πλήρες δικαίωμα και καθήκον να απελευθερώσει τους ομήρους μας και να υπερασπιστεί τους πολίτες μας», έγραψε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Το κράτος του Ισραήλ, ο στρατός μας και οι δυνάμεις ασφαλείας εργάζονται ακούραστα για την επίτευξη αυτών των στόχων, λειτουργώντας απολύτως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», προσέθεσε.

As I have reiterated over the last months to leaders from around the world: Israel has the full right and duty to free our hostages and defend our citizens.

The state of Israel, our military, and security forces are working tirelessly to achieve these goals, operating totally…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 30, 2024