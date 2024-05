Δεκατρία κτήρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι της Κάτω Ιταλίας, μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν χθες (20/5) το απόγευμα στα Φλεγραία Πεδία.

Οι δονήσεις, μέσα σε δώδεκα ώρες, ξεπέρασαν τις 160, με ισχυρότερη εκείνη που σημειώθηκε στις 8:10 το βράδυ, τοπική ώρα, μεγέθους 4,4 βαθμών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε μία ακόμη μεγέθους 3,9 βαθμών.

Όπως έκαναν γνωστό οι αρχές, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια.

