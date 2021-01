Η αμερικανική Γερουσία «ακύρωσε» το βέτο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον νόμο που αφορά τον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και περιλαμβάνει πρόνοια για την επιβολή σκληρών κυρώσεων στην Τουρκία, για την απόκτηση του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Ο νόμος ψηφίστηκε και σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποχρεώνεται να επιβάλει 5 από τις 12 κυρώσεις του νόμου CAATSA στην κατοχική δύναμη.

#BREAKING US Congress votes to override #Trump veto of defense bill pic.twitter.com/1PDBxCgyy5

— AFP News Agency (@AFP) January 1, 2021