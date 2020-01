Δυναμιτίζει το ήδη τεταμένο κλίμα το Ιράν, με τις απειλές του για εκδίκηση για τον θάνατο του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από χτύπημα των ΗΠΑ.

Ονέος επικεφαλής στη ιρανικής Δύναμης Κουντς και ουσιαστικός διάδοχος του Σουλεϊμανί, Εσμαΐλ Καανί, διαμήνυσε ότι αναμένει να δει «πολλά πτώματα Αμερικανών» στη Μέση Ανατολή, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Οι δηλώσεις του «διαδόχου» της στρατιάς του Ιράκ είναι ενδεικτικές της οργής που επικρατεί στο Ιράν από την «εξουδετέρωση» του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Την ίδια ώρα Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων ενέργεια «διεθνούς τρομοκρατίας».

Η Τεχεράνη θα λάβει νομικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο για να καταστήσει τις ΗΠΑ υπόλογες για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμάνι, δήλωσε o Ζαρίφ.

«Ήταν μια εξαιρετική επικίνδυνη, ανόητη κλιμάκωση…Ήταν η πλέον αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε τους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους και της αλ Κάιντα», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020