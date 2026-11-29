Με αναφορές στον Καβάφη και ατμόσφαιρα που παραπέμπει στον Τσίρκα και τον Ντάρελ, ο αιγύπτιος συγγραφέας αφηγείται την αποσύνθεση μιας ολόκληρης πόλης

Καλός ο οιωνός όταν ένα μυθιστόρημα φιλοξενεί περιστατικά που συμβαίνουν στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 1960, κατοικείται από χαρακτήρες που κεντρίζουν ολοένα και πιο πολύ το ενδιαφέρον σου, κοσμείται με ένα απόσπασμα από το ποίημα «Η πόλις» του Κ. Π. Καβάφη, και ανήκει σε ένα είδος που γοητεύει τόσο τον απαιτητικό αναγνώστη όσο και αυτόν που θέλει να περάσει κάποιες ώρες ανάπαυλας που διόλου χαμένες δεν θα πάνε.

Το είδος είναι το πολιτικό θρίλερ, και το έχουν υπηρετήσει, πολλάκις αναμειγνύοντάς το με το νουάρ, σπουδαίοι συγγραφείς και σκηνοθέτες κινηματογράφου, από τον Γκρέιαμ Γκριν, τον Βασίλη Βασιλικό, και τον Χαβιέρ Θέρκας έως τον Κώστα Γαβρά, τον Τζόζεφ Λόουζι και τον Σίντνεϊ Πόλακ.

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Ο Αλάα Αλ-Ασουάνι (Κάιρο, 1957) είναι δημοφιλέστατος διάκονος του είδους, και με το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, με τίτλο Τα δέντρα περπατούν στην Αλεξάνδρεια (εκδ. Πατάκη, μτφ. Γιάννης Στρίγκος) μας ξεναγεί στους λαβυρίνθους των εξουσιαστικών μηχανισμών στην Αίγυπτο της εποχής του λαοπρόβλητου δικτάτορα Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ (1918-1970).

Η ιστορία ξεκινάει τη 10η Σεπτεμβρίου του 1964, στο ξακουστό εστιατόριο του Ελληνα Γιώργου Αρτινού και της θυγατέρας του, της Λήδας, όπου συχνάζουν οι κεντρικοί χαρακτήρες του βιβλίου διασκεδάζοντας, συζητώντας, διαπληκτιζόμενοι συχνά, όχι και τόσοι υποψιασμένοι για το πόσο ολέθριες είναι οι (ας θυμηθούμε τον Σαββόπουλο) διαλεκτικές των τεχνικών της εξουσίας.

Η παρέα αυτή φέρει την ονομασία «Το Συνέδριο» και μέλη της είναι ο δικηγόρος Αμπάς Αλ-Κοζί, η ξεναγός Νόα Σαουαρμπί (σύζυγος του Αμπάς), η Λήδα Αρτινού, ο ζωγράφος Ανάς Αλ-Σαϊραφί, ο ιδιοκτήτης σοκολατοβιομηχανίας Τόνυ Καζάν, και η Σαντάλ Λεμαίτρ, ιδιοκτήτρια του περίφημου βιβλιοπωλείου Μπαλζάκ, ενώ τελετάρχης των νυχτερινών τους συναντήσεων είναι ο μετρ Κάρλο Σαμπατίνι.

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Αυτοί οι ευφυείς, καλλιεργημένοι, και γοητευτικοί φίλοι θίγουν καλλιτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά, και υπαρξιακά ζητήματα, πίνοντας, γελώντας, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Η Νύχτα του Μικελάντζελο Αντονιόνι και το Τέλος μιας αγάπης του Χοσέ Κιντέρο, η δημοτικότητα του Νάσερ και οι φιλοδοξίες του, η νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά των Αιγυπτίων, συζητιούνται, μάλλον ανέμελα και έως τις τρεις τα χαράματα, εισάγοντας τον αναγνώστη στα όσα πρόκειται να διαδραματιστούν στις επόμενες 450 χορταστικές σελίδες.

Η ατμόσφαιρα αποπνέει Τσίρκα και Ντάρελ, ο δαιμόνιος Αλ-Ασουάνι γλαφυρά μας παρασύρει σε θελκτικά τοπία και βελούδινες καταστάσεις αλλά, σιγά σιγά, ανεπαισθήτως όπως θα έλεγε ο Καβάφης, πιάνουν δουλειά οι εφιαλτικές δραστηριότητες του κατασταλτικού απαράτους, οι δολοπλοκίες των κέντρων εξουσίας που συχνά συγκρούονται το ένα με το άλλο, ενώ δεσπόζει η έως παράνοιας γενικευμένη διάχυση της καχυποψίας και της εμμονής ότι παντού ελλοχεύουν επικίνδυνοι εχθροί του νόμου και της τάξης.

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Ενας ένας, οι κάθε άλλο παρά αντικαθεστωτικοί συνωμότες του Συνεδρίου, θα πέσουν θύματα της ελεεινά τραγικής και τραγικά ελεεινής προσήλωσης στο καθεστώς του Γκαλίλ, λογιστή και αδελφού του Αμπάς, που προσλαμβάνεται στο εργοστάσιο σοκολάτας του Τόνυ Καζάν και στρατολογείται από τον αριβίστα προϊστάμενό του, τον Μπαντάουι Χοντέιρ, στην Αραβική Σοσιαλιστική Ενωση και, δίχως να το πάρει ο αφελέστατος χαμπάρι, μετατρέπεται σε ρουφιάνο και καταδότη, συμβάλλοντας έτσι στην καταστροφή ανίδεων ανθρώπων αλλά και, κυρίως, στην καταστροφή της ίδιας της Αλεξάνδρειας από έναν εχθρό αρχικά καμουφλαρισμένο με κλαριά, που σύμφωνα με τον θρύλο η Ζάρκα Αλ-Γιαμάμα είχε προειδοποιήσει για την προέλασή του, λέγοντας, «Βλέπω δέντρα να περπατούν», αλλά ο λαός τη χλεύασε και συνεπώς ηττήθηκε (σ. 207).

Η φράση, που δίνει και τον τίτλο στο μυθιστόρημα, επανέρχεται στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, όχι όμως ως προειδοποίηση τώρα αλλά ως διαπίστωση της αδυσώπητης πραγματικότητας: Σου είχα πει, λέει η Λήδα Αρτινού στον Ανάς, πως κι εγώ είχα δει δέντρα να περπατούν στην Αλεξάνδρεια.

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Δολοπλοκώντας με τις ευλογίες του καθεστώτος, ο Μπαντάουι εξοντώνει όλους τους θαμώνες του εστιατορίου της Λήδας Αρτινού, τον έναν μετά τον άλλο, εκβιάζοντας, απειλώντας, συντρίβοντας με υποχείριο τον τραγικό Γκαλίλ που, βεβαίως, όταν σπασμωδικά προσπαθεί να εξιλεωθεί και να αποκαταστήσει την αλήθεια (γράφοντας επιστολή στον Νάσερ, ο αφελέστατος) θα συντριβεί και ο ίδιος, και μάλιστα με τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο. Ετσι συμβαίνει με τους ανθρωπάκους που, εκκινώντας από αγνές προθέσεις και άδολα κίνητρα, παραβλέπουν να εξετάσουν τη σύσταση των εξουσιαστικών μηχανισμών και καταντούν άφρονες υπηρέτες τους.

Η πανέξυπνη αλληλουχία αντιστίξεων που υφαίνει ο Αλ-Ασουάνι, διωκόμενος και αυτός από το αιγυπτιακό κράτος και αυτοεξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες (από το 201), καθιστά ακόμα πιο διεισδυτική, και πειστική, την έκθεση της δράσης των καθεστωτικών μηχανορραφιών, καθώς βλέπουμε να καταρρακώνονται και να διώκονται προσωπικότητες κοσμοπολίτικες, διόλου στρατευμένες σε κάποιο αντικαθεστωτικό εγχείρημα, σχεδόν αμέτοχες σε πολιτικές δράσεις.

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Χαρακτηριστικές πινελιές, όπως φράσεις αλιευμένες από τον Σαίξπηρ (σ. 479) ή το πώς πήρε το όνομά του το θαυμάσιο κοκτέιλ Screwdriver (σ. 414), καθώς και οι καλώς συγκερασμένοι διάλογοι, πλουτίζουν τη γραφή του Αλ-Ασουάνι κι έτσι η αναγνωστική τέρψη συνοδεύει την πολιτική διαύγαση.

Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να εξάρω το μεταφραστικό έργο του χαλκέντερου Γιάννη Στρίγκου που απεβίωσε μόλις στα εξήντα δύο του και μερικές εβδομάδες μετά την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος Τα δέντρα περπατούν στην Αλεξάνδρεια, και να παραθέσω τους αθάνατους στίχους του Καβάφη που προτάσσει ο αιγύπτιος μυθιστοριογράφος: «Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς / τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· / και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. / Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού –μη ελπίζεις– / δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό».

Ο Γιώργος Ικαρος Μπαμπασάκης είναι συγγραφέας – μεταφραστής

Alaa Al-Aswany

Τα δέντρα περπατούν στην Αλεξάνδρεια

Μτφ. Γιάννης Στρίγκος, 2026

Εκδ. Πατάκη, 2026, σελ. 488

Τιμή 20 ευρώ