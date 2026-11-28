«Ποια είναι η φοιτήτρια που μιλούσε με τον Αντώνη Σαμαρά στο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού στα social media;». Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός ακόμη από τα δεκάδες, σχεδόν πανομοιότυπα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την ανάρτησή του. Θα μπορούσε μάλιστα να ακολουθείται από ένα εκτενές προφίλ. Ονοματεπώνυμο, καταγωγή, τα μόρια με τα οποία πέρασε στη Νομική, ο πατέρας και η εταιρεία του, οι παρέες, τα ταξίδια, οι φωτογραφίες από τις διακοπές. Μόνο που η απάντηση στο ερώτημα δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν θα έπρεπε να έχει. Για την ιστορία μόνο, σας γράφω το όνομά της: Έλλη Γκούμα.

Το πρόσωπο, λοιπόν, σήμερα είναι μια φοιτήτρια που εμφανίστηκε σε ένα βίντεο για να μεταφέρει τις ανησυχίες τής γενιάς της, τα πτυχία που δεν φέρνουν δουλειά, τη δικαιοσύνη που δεν υπάρχει, τη χώρα που διώχνει τους νέους της. Η σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό και την οικογένειά του είναι θεμιτό αντικείμενο δημοσιογραφικής δουλειάς, στον βαθμό που αφορά την πολιτική επικοινωνία και το πώς στήθηκε ένα βίντεο. Αυτό, όμως, χωράει σε μία φράση. Ήταν οικογενειακή φίλη. Ο,τι ακολούθησε είναι άλλη ιστορία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ξεκίνησε στα κοινωνικά δίκτυα μια επιχείρηση ξεψαχνίσματος. Κομματικοί λογαριασμοί, ιδιαίτερα στο Χ, έσυραν τον χορό της ψηφιακής επιθεώρησης. Ως πολεμοφόδια επιστρατεύτηκαν φωτογραφίες από διακοπές, στιγμές από την προσωπική της ζωή και πληροφορίες για την οικογένεια και την οικονομική επιφάνεια των γονιών της. Ο σκοπός δεν ήταν να αποκαλυφθεί κάποια παρατυπία. Ήταν να γίνει χαβαλές και, κυρίως, αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση του Αντώνη Σαμαρά. Ο στόχος ήταν εκείνος αλλά το σώμα που χτυπήθηκε ήταν το δικό της.

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει όνομα γι’ αυτό που υπέστη. Λέγεται «dogpiling». Είναι η μαζική συγκέντρωση χρηστών εναντίον ενός προσώπου, με αλλεπάλληλες επιθέσεις, αναρτήσεις και αναπαραγωγή προσωπικού υλικού, στην προκειμένη από ένα δίκτυο κομματικών λογαριασμών που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Ο ένας προσθέτει μια φωτογραφία, ο άλλος ένα υπονοούμενο, ο τρίτος ένα χάχανο και από τη συσσώρευση προκύπτει η στοχοποίηση. Μετά έρχονται τα sites και μετατρέπουν την πρώτη ύλη των λογαριασμών σε κουτσομπολιό. Γράφουν για την «όμορφη» και «εντυπωσιακή» φοιτήτρια, για τις παρέες και τα ταξίδια της, ενώ οι πιο ευθείς την ειρωνεύονται που έχει μια καλή ζωή, ενώ «οι νέοι δεν έχουν να πληρώσουν γκαρσονιέρα».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η λογική της επίθεσης ήταν περίπου η εξής: αφού μίλησε για τις δυσκολίες της γενιάς της, δικαιούμαστε να ελέγξουμε αν οι διακοπές της, οι φωτογραφίες της και ο λογαριασμός των γονιών της ταιριάζουν με τα λεγόμενα. Ετσι, μια συζήτηση για την εργασία, τη στέγη και την απογοήτευση των νέων έγινε άτυπη εξέταση του βιογραφικού, της γκαρνταρόμπας και των οικογενειακών οικονομικών μιας 22χρονης. Σε λίγο τα τρολ της ΝΔ θα μας ζητάνε φορολογική δήλωση για να μας δώσουν την άδεια να σχολιάσουμε το κόστος ζωής. Σαν να απαιτείται από όποιον μιλά για την κοινωνική πραγματικότητα να αποδείξει πρώτα ότι είναι το απολύτως αντιπροσωπευτικό της δείγμα.

Το φαινόμενο δεν είναι ελληνική πατέντα. Τον Οκτώβριο του 2008, σε μια γειτονιά του Οχάιο, ένας πολίτης ρώτησε τον Μπαράκ Ομπάμα για τους φόρους. Η καμπάνια του Τζον ΜακΚέιν τον έκανε αμέσως σύμβολο, τον «Τζο τον υδραυλικό», και μέσα σε λίγες μέρες η ζωή του έγινε αντικείμενο εξονυχιστικού ελέγχου. Αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε άδεια υδραυλικού και ότι χρωστούσε φόρους. Η ελληνική εκδοχή είναι χειρότερη. Ο Τζο τουλάχιστον ελέγχθηκε για κάτι που σχετιζόταν με αυτό που υποστήριζε, τους φόρους. Η φοιτήτρια μίλησε για τη δουλειά, τη δικαιοσύνη, τα Τέμπη, και της απάντησαν με το μαγιό και το κολιέ της.

Διαφήμιση

Η υπόθεση έχει, άλλωστε, μια σαφώς έμφυλη διάσταση. Δεν πρόκειται απλώς για πολιτική κριτική, είναι μια πρακτική μετατόπισης της συζήτησης. Για να φανεί πόσο σεξιστική είναι, αρκεί ένα απλό τεστ. Ο συνηθισμένος συνομιλητής του Σαμαρά στα βίντεο ήταν μέχρι πρόσφατα ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του. Αν είχε πει εκείνος τα ίδια, θα δεχόταν ίσως ειρωνείες, πάντως φωτογραφίες του από διακοπές δεν θα έψαχναν.

Το επιχείρημα ότι οι φωτογραφίες ήταν δημόσιες επίσης δεν στέκει, μιας και γι’ αυτό υπάρχει επίσης όρος: «context collapse». Περιγράφει την κατάρρευση των ορίων ανάμεσα στα διαφορετικά ακροατήρια των κοινωνικών δικτύων. Μια φωτογραφία διακοπών που ανέβηκε σε ένα προσωπικό προφίλ για έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων αποσπάται από το αρχικό της περιβάλλον. Καταλήγει στο χρονολόγιο ενός κομματικού λογαριασμού, με λεζάντα – ειρωνεία, μπροστά σε ένα μαζικό και εχθρικό κοινό, και δεν είναι πια η ίδια πληροφορία. Αλλο η δυνατότητα πρόσβασης και άλλο η μαζική αναπαραγωγή με σκοπό τον χλευασμό. Η δημόσια προσβασιμότητα δεν συνεπάγεται απεριόριστη συναίνεση στη χρήση του υλικού. Ο διαρρήκτης παραμένει διαρρήκτης, ακόμη κι αν πετύχει μια πόρτα ξεκλείδωτη.

Διαφήμιση

Το θέμα εδώ, το πραγματικό τους θέμα, ήταν ο Σαμαράς, του οποίου οι επικοινωνιακές επιλογές είναι θεμιτό αντικείμενο κριτικής σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι η δραστηριοποίησή του προκαλεί έντονη ενόχληση σε πρώην συντρόφους του. Η προειδοποίηση λοιπόν είναι σαφής: πρόσεχε τι λες, πού και με ποιον, γιατί μπορεί να ψάξουμε όλη την ζωή σου για να σε γελοιοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ψηφιακός εκφοβισμός με κομματικό πρόσημο. Και η δημοσιογραφία που αναπαράγει το υλικό του, χωρίς να αναρωτηθεί για τα όριά της, δεν είναι απλός παρατηρητής. Είναι συνεργός.