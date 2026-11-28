Καθώς σηκώνεται η αυλαία της εκλογικής χρονιάς οι επικοινωνιακές καμπάνιες των κομμάτων φουσκώνουν ορμητικά τα πανιά της τοξικότητας και της στείρας αντιπαράθεσης. Η πολιτική αντιπαράθεση αφήνει ολοένα και περισσότερο χώρο στην παραπολιτική και τη σκανδαλολογία με τους πολίτες να καλούνται, για μια ακόμα φορά, να επιλέξουν το μικρότερο κακό ανάμεσα σε μια γαλάζια σταθερότητα που δοκιμάζει τις αντοχές τους και μια πολύχρωμη αλλαγή που τους φοβίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το ποσοστό του εκλογικού σώματος που ταυτίζεται με κάποιο κόμμα τείνει να εκμηδενιστεί, ενώ ο αριθμός των αποστασιοποιημένων από την κάλπη ψηφοφόρων αυξάνεται διαρκώς.

Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την τρίτη διαδοχική εντολή αυτοδύναμης διακυβέρνησης της χώρας με το πλεονέκτημα της εξουσίας που έχει στα χέρια της και το μειονέκτημα της φθοράς που υφίσταται καθημερινά. Η εξουσία της δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα υπερπλεονάσματα που δημιουργεί η πολιτική της σε επιδοματικές ενισχύσεις, με τις επείγουσες ριζικές μεταρρυθμίσεις να παραμένουν κλειδωμένες στα συρτάρια του πελατειακού κράτους. Οσο για την κυβερνητική φθορά, η αντιμετώπισή της απαιτεί πολιτική ευθιξία και, κυρίως, αποφασιστικότητα για την πάταξη της διαφθοράς που μάλλον θεωρείται πολυτέλεια, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους.

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Στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η ΕΛΑΣ έχουν επιδοθεί σε μια μάχη εντυπώσεων για την ενσωμάτωση, με τη μορφή της μεταγραφής, βουλευτών του υπό διάλυση ΣΥΡΙΖΑ και των διασπασθέντων κομματιών του καθώς και βουλευτών που αποφασίζουν να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Τέτοιες κινήσεις που αποσκοπούν αποκλειστικά στην επανεκλογή των μεταγραφομένων αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης, προσβάλλουν το εκλογικό σώμα και αυξάνουν την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Είναι καιρός να μπει θεσμικός φραγμός στη μετακίνηση βουλευτών μεταξύ διαφορετικών κομμάτων στη διάρκεια της ίδιας κοινοβουλευτικής περιόδου αφού η εκλογή του βουλευτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κομματικού ψηφοδελτίου με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και πρόγραμμα.

Η συστηματική προσπάθεια που γίνεται από διάφορες πλευρές ώστε να εμφανιστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, ως δυνάμεις του προοδευτικού πόλου ικανές να συγκροτήσουν πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας δεν έχουν ιδεολογική και πολιτική βάση. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο ξεκίνημα του rebranding του, μίλησε για «δημοκρατικό καπιταλισμό» και «πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης» απευθυνόμενος εμμέσως στο κεντρώο ακροατήριο. Στη συνέχεια ζήτησε τη συγγραφή του σοσιαλδημοκρατικού μανιφέστου που σύντομα ξεχάστηκε μαζί με τους συγγραφείς του για να επιστρέψει και συμβολικά – με την ονοματοδοσία του νέου κόμματός του – στις αυταπάτες της πρωθυπουργικής του θητείας.

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Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ έχει εκπέμψει από την ίδρυσή του καθαρό ιδεολογικό μήνυμα ως κομμάτι της ευρωπαϊκής και διεθνούς Σοσιαλδημοκρατίας με τις ταλαντεύσεις και τα προβλήματα τα οποία, άλλωστε, αντιμετώπισαν όλα σχεδόν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Η συμβολή του στη θεσμική αποκατάσταση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας καθώς και στον εκσυγχρονισμό και τη διάσωση της χώρας υπήρξε καθοριστική. Η κατάκτηση της πολιτικής ηγεμονίας σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση της πλειοψηφικής δημοκρατικής παράταξης αποτελούν τις στέρεες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης εξουσίας μακριά από ευκαιριακές συμπράξεις και επικοινωνιακά τρικ.

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Μεταρρύθμιση»