Μία από τις μεταβλητές που μετρούν οι ειδικοί στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες είναι το «ταβάνι» των κομμάτων. Οπως σημειώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας που μετράει αυτή την περίοδο τάσεις, το εν λόγω στοιχείο προκύπτει από τη δυνητική επιρροή των πολιτικών χώρων ή πιο απλά αν ένα κόμμα είναι μέσα στις πιθανές επιλογές των ψηφοφόρων. Αυτό δεν έχει πάντα σχέση με την τελική επιλογή των εκλογέων, όμως πάντα αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη για τα στρατηγεία, αφού μετρώντας τον εντοπίζεις τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση προτίμησης. Το «ταβάνι» έχει σχέση με τον κομματικό ανταγωνισμό. Αν δηλαδή υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι μνηστήρες μιας δεξαμενής. Εξαρτάται, όμως, όπως συμπληρώνει ο συνομιλητής μας, και από το ύφος των εκλογών. Είναι διαφορετική μια μάχη που έχει επίδικο τη διαμαρτυρία από εκείνη που έχει την κυβερνησιμότητα.

Ανάλογα τον χαρακτήρα της κάλπης το «ταβάνι» ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Τα δυνητικά όρια ενός κόμματος, που είναι κάτι παντελώς διαφορετικό από την πρόθεση ψήφου, έχουν μια στατιστική διάσταση με μέση τιμή και μια πολιτική. Η ΝΔ, για παράδειγμα, με βάση τα νούμερα που πρόκυψαν το 2023 στις εθνικές εκλογές, έχει μέση τιμή το 28,5. Πολιτικά, όμως, το εύρος της δεξαμενής της είναι μεγαλύτερο και επειδή είναι αποτυπωμένο εγγράφεται και τώρα στο 40.

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Το τελευταίο λέει ο Αντώνης Παπαργύρης (GPO) προκύπτει σήμερα από ορισμένες ερωτήσεις που τίθενται στις τρέχουσες μετρήσεις. Για παράδειγμα, η θετική αποδοχή που μπορεί να καταγράφεται για ορισμένα κυβερνητικά μέτρα, δείχνει πως η ΝΔ σήμερα συνεχίζει ως έναν βαθμό να συνομιλεί με ακροατήρια του 2023 και παρά την ομολογούμενη φθορά της. Μία ακόμη πιο προωθητική εκδοχή του «ταβανιού» λέει πως υπάρχει ένας συγκερασμός ειδικών ερωτήσεων σήμερα, που όπως απαντιούνται από τους ερωτώμενους στις μετρήσεις, δείχνουν γιατί το αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου περιλαμβάνει το σχέδιο της (δύσκολης) αυτοδυναμίας για τη ΝΔ.

Και η συζήτηση για το «ταβάνι» των κομμάτων εκ των πραγμάτων πυροδοτεί το ερώτημα: Τι είδους δυνητική δεξαμενή έχει ο κάθε χώρος. Μερίδα πολιτικών επιστημόνων σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά υπήρξε το πιο εύκολο κόμμα ή η «εύκολη ψήφος» και με απεύθυνση αριστερόστροφη μα και κεντρώα. Σήμερα βέβαια λόγω του κομματικού ανταγωνισμού που προαναφέραμε (περισσότεροι του ενός μνηστήρα για μία δεξαμενή) τα «ταβάνια» χαμηλώνουν. Η, δε, ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει το πλεονέκτημα να ευνοείται, αν και εφόσον το κλίμα πολωθεί κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και έτσι ένα κεντροαριστερό κοινό δει το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού ως τον μοναδικό πόλο. Ο ανταγωνισμός των ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ και η ποιότητα των αντίστοιχων πολιτικών σχεδίων τους θα είναι κρίσιμα ως προς την κεντροαριστερή κούρσα. Ετερος πολιτικός επιστήμονας λέει πάλι πως η ερώτηση για τη δυνητική επιρροή των κομμάτων δεν μας δίνει με ασφάλεια το «ταβάνι» τους αλλά το «πάτωμα», δηλαδή το χαμηλότερο πιθανό τους ως επίδοση.

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Η ανίχνευση

Η ανίχνευση του «ταβανιού» είναι πιο δύσκολη σε ένα ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον, αφού το δυνητικό εύρος συνήθως αποτυπώνεται έπειτα από ξεχωριστή ερώτηση για ένα κόμμα και όχι σε συσχετισμό με τις άλλες ανταγωνιστικές δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά, έστω κι έτσι είναι πιο εύκολο να εντοπίσεις το εύρος ενός κυβερνώντος κόμματος και αυτό μπορεί να προκύψει από συγκερασμό στοιχείων όπως η πορεία της χώρας ή τα ποιοτικά δεδομένα της ζωής των ερωτώμενων. Κάπως έτσι προκύπτει πως το «ταβάνι» είναι στην πραγματικότητα το τι μπορεί κανείς να πάρει στην πιο ευνοϊκή για τον ίδιο συνθήκη. Οι δημοσκόποι εξετάζουν στη δυνητική ψήφο το «σίγουρα ναι» και το «πιθανώς ναι» στις επιλογές των ψηφοφόρων. Αξίζει όμως να σταθεί κάποιος στο μεταβαλλόμενο εύρος της Ελπίδας της Δημοκρατίας. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει αλλάξει πολλά «ταβάνια» από τότε που ιδρύθηκε, ενώ σήμερα μια μερίδα ειδικών τη βλέπει στο εύρος του 5.