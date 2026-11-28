Στις φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις και ειδικότερα στις δύο διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού με τη δεύτερη να έρχεται νωρίτερα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας στη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Τον Απρίλιο του 2027 ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να ανέλθει στα 960 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2028 στα 1.000 ευρώ. Στο οικονομικό επιτελείο ποντάρουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων όχι μόνο μέσω των μισθολογικών αυξήσεων αλλά και της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Οπως είπε ο Θάνος Πετραλιάς, με το άνοιγμα της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων στα μέσα Μαρτίου, οι φορολογούμενοι θα δουν μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ. Αναφερόμενος στην εξέλιξη των εισοδημάτων σε σχέση με την ακρίβεια υπογράμμισε ότι την περίοδο 2019-2026 οι μέσες καθαρές αμοιβές των μισθωτών αυξήθηκαν κατά 32,3% και ο κατώτατος μισθός κατά 41,5% με τον σωρευτικό πληθωρισμό να εκτιμάται στο 24,1%. Ο ίδιος, πάντως, αναγνώρισε ότι σημαντικό μέρος των εισοδηματικών αυξήσεων, κυρίως το 2022 και φέτος, απορροφήθηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Λιγότερες άδειες, ακριβότερα υλικά

Φρένο πάτησε η οικοδομή τον Αύγουστο, την ώρα που οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο εκδόθηκαν σε όλη τη χώρα 1.807 άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφοντας μείωση 5,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με την οικοδομική επιφάνεια να υποχωρεί κατά 18,2% και τον όγκο κατά 28,8%. Πάντως, στο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2025-Αυγούστου 2026 η εικόνα παραμένει θετική, με τις άδειες να εμφανίζουν αύξηση 7,2% και τον οικοδομικό όγκο 11,3%.

Την ίδια ώρα, οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά ανεβάζουν ταχύτητα. Τον Οκτώβριο οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Φουσκωμένος είναι και ο ενεργειακός λογαριασμός, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει άνοδο 30,7% και την ηλεκτρική ενέργεια 17,9%.

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Κονδύλια για τις πληγές της Κρήτης

Στην Κρήτη κατευθύνονται 78,12 εκατ. ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αφορά την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες από την 1- 4 Οκτωβρίου 2026 και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στη λίστα των έργων περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του οδικού δικτύου, οι καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών, οι επισκευές δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και έργα πρόληψης νέων καταστροφών. Σημειώνεται ότι το ειδικό πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2026-2030, καλύπτοντας τόσο την αποκατάσταση ζημιών σε δημόσιες υποδομές σε όλη τη χώρα όσο και έργα θωράκισης των περιοχών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ανάδοχος για τον Φορέα Απόκτησης, Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Αίσιο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που στόχο έχει να δώσει λύση σε ευάλωτους οφειλέτες ώστε να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους. Οπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ, ο οικονομικός φορέας Christofferson, Robb & Company CF – Lux, με διακριτικό τίτλο «CRC CF (Lux)» αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και λειτουργία του Φορέα.

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Ο Φορέας θα δίνει τη δυνατότητα στους ευάλωτους οφειλέτες, όπως αυτοί ορίζονται από τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, να παραμείνουν στην κύρια κατοικία τους μέσω επαναμίσθωσης για έως 12 χρόνια και με κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του ενοικίου (έως 210 ευρώ μηνιαίως). Στο πέρας των 12 ετών οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναποκτήσουν την κατοικία. Ο φάκελος του διαγωνισμού θα διαβιβαστεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης με τον ανάδοχο, η οποία θα πρέπει να κυρωθεί και από τη Βουλή. Η λειτουργία του Φορέα αναμένεται να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2027.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Στη σημασία του σχεδιαζόμενου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, Saudi-Greek Interconnection για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά τη συμμετοχή του στο 15ο Αραβο-Ελληνικό Φόρουμ. H συνεργασία, είπε, για τον νέο ηλεκτρικό διάδρομο, που αναπτύσσουν οι Διαχειριστές της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας μέσω κοινής εταιρείας, υποστηρίζεται από τη δέσμευση των κυβερνήσεων των δύο χωρών. Πρόσθεσε επίσης ότι οι διασυνοριακές υποδομές που δρομολογούν και κατασκευάζουν οι εθνικοί Διαχειριστές, καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες για την πυκνότερη διασύνδεση των ηλεκτρικών αγορών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επενδύσεις που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια…