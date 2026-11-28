Στις 21 Μαρτίου του 1982, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μια πραγματικά ιστορική ομιλία. Εγινε ο πρώτος έλληνας πρωθυπουργός, πέντε μήνες μετά την εκλογή του, που απευθύνθηκε στους αγρότες – σχεδόν 100.000 – στη συγκέντρωση για την επέτειο της εξέγερσης του Κιλελέρ. Ηταν μια κίνηση με αντίκτυπο σε βάθος χρόνου. Η αγροτική Ελλάδα, ιστορικά, από την ίδρυση του κράτους, αποτελούσε προπύργιο της συντηρητικής παράταξης, με οποιαδήποτε μορφή της. Η στροφή του 1981 επισφραγίστηκε στο Κιλελέρ και έδωσε στο ΠΑΣΟΚ και τον Παπανδρέου προσωπικά μια πιστή εκλογική βάση-στήριγμα στις πιο δύσκολες στιγμές για 15 χρόνια. Η σχέση διαταράχτηκε μόνο όταν στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις τον Φλεβάρη του 1997 το υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε την ιδέα να ξεφουσκώσουν νύχτα τα λάστιχα των επί εβδομάδες παραταγμένων στην εθνική οδό τρακτέρ. Η πολιορκία λύθηκε, αλλά η προσβολή δεν ξεχάστηκε. Από τότε, ακόμη και στην ήττα του 2009, η ΝΔ είχε πάντοτε μεγαλύτερο μερίδιο της αγροτικής ψήφου από τον εθνικό μέσο όρο της.

Η αναλογική σημασία της ψήφου των αγροτών έχει μειωθεί μαζί με τον αριθμό τους, που τώρα πια δεν φτάνει καν το 10% του συνολικού πληθυσμού – ίσως κατά τι μεγαλύτερο στο εκλογικό σώμα λόγω σχετικά αυξημένης συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία. Η πολιτική σημασία της όχι. Τα κόμματα το ξέρουν καλά. Τον Φλεβάρη του 2009 ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου πήγε στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και του είπε πως η χώρα είχε εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και δεν υπήρχε περιθώριο για το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» που ζητούσαν τα αγροτικά μπλόκα, στα οποία ανέβαιναν και βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλία. Η απάντηση ήταν «Γιάννη, έχουμε (ευρω)εκλογές τον Ιούνιο» και ο Παπαθανασίου έδωσε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών το λεγόμενο «πακέτο Χατζηγάκη», ύψους μισού δισ. – που αργότερα ζητήθηκε η επιστροφή του από την ΕΕ. Η συνέχεια είναι γνωστή: ευρωεκλογές, εκλογές, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μνημόνιο. Στην πρώτη επέτειο του «πακέτου Χατζηγάκη» ήρθε η ευχή του Ολι Ρεν για «καλό κουράγιο».

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Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ πιο αστική φυσιογνωμία από εκείνη του Κώστα Καραμανλή. Αλλά και στις εκλογές του 2019 και στις δύο αναμετρήσεις του 2023 οι αγρότες ανέβαζαν το ποσοστό της. Ιδιαίτερα τον καθοριστικό Μάιο του 2023, έφτασε στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία το 48% σύμφωνα με το exit poll, συμβάλλοντας καίρια στην κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία επισφραγίστηκε στις ευρωεκλογές του 2024, με τον ΣΥΡΙΖΑ (επί Κασσελάκη πια) να είναι πανεθνικά δεύτερος με 15%, παρότι πέμπτος (!) στους αγρότες με 9%, ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ είχε κάτω από 13% στο σύνολο, αλλά πάνω από 14% των αγροτοκτηνοτρόφων.

Ολα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη ανάγνωση στη σημερινή συγκυρία. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια για την έκταση της διαφθοράς και την κομματική της συνάρτηση, και – επιπλέον – οργή για την προνομιακή μεταχείριση της Κρήτης και των τοπικών παραγόντων της. Η καθυστέρηση των πληρωμών ως συνέπεια της προσπάθειας στεγανοποίησης του συστήματος έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ κλίμα. Η ΝΔ έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει φθορά παντού – αλλά πολύ μεγαλύτερη στην περιφέρεια, ιδίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Δυτική (αλλά και η υπόλοιπη) Μακεδονία. Η αγροτική ψήφος είναι πια μικρή. Δεν μπορεί να δώσει τη νίκη. Μπορεί, όμως, να περιορίσει ή να διευρύνει την έκταση μιας ήττας. Κι αυτό στις επόμενες κάλπες είναι το πιο κρίσιμο όχι μόνο για τη ΝΔ αλλά για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.