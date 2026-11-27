Πιο αργή η γήρανση του εγκεφάλου στις νεότερες γενιέςn Νέα μελέτη σε 219.000 ανθρώπους δείχνει μείωση του κινδύνου άνοιας κατά 13% ανά δεκαετία

Η μνήμη δεν γερνά ούτε… χάνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γενιές.

Αντιθέτως, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι όχι μόνο εισέρχονται στην τρίτη ηλικία με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις, αλλά και εμφανίζουν βραδύτερη έκπτωση της μνήμης τους σε σύγκριση με τoυς γονείς τους. Το εύρημα αυτό, μάλιστα, έρχεται να επιβεβαιώσει, μία ακόμη αισιόδοξη παρατήρηση που θέλει ο κίνδυνος εκδήλωσης να μειώνεται κατά 13% ανά δεκαετία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

ΑΛΤΣΑΧΑΪΜΕΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το νεότερο αυτό συμπέρασμα έρχεται να δημιουργήσει μια επιπλέον χαραμάδα αισιοδοξίας σε ένα πεδίο που προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία διεθνώς, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια αυξάνεται, ενώ συνάμα η ταχεία γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα υγείας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

«Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι οι πιο πρόσφατες γενιές επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στα γνωστικά τεστ. Αυτό που είναι καινούργιο έγκειται στο ότι φαίνεται πως η ίδια η διαδικασία της γήρανσης της μνήμης έχει μετατοπιστεί χρονικά προς το μέλλον. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν, επίσης, ότι αυτές οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες ώστε να εξηγούν τη μείωση του κινδύνου άνοιας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εκτιμάται σε περίπου 13% ανά δεκαετία», αναφέρει ο Anders Fjell, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο έγκριτο περιοδικό «Nature Medicine».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους η ομάδα του Dr. Fjell, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης των Μεταβολών του Εγκεφάλου και της Γνωστικής Λειτουργίας στη Διάρκεια της Ζωής (LCBC) του Πανεπιστημίου του Οσλο, αξιοποίησε δεδομένα από περίπου 219.000 ανθρώπους. Τα στοιχεία αυτά είχαν συλλεχθεί στο πλαίσιο πέντε διαφορετικών διαχρονικών μελετών σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση της μνήμης των ίδιων συμμετεχόντων, σε βάθος χρόνου που έφτανε τα 30 χρόνια, επέτρεψε στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν όχι μόνο τις διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των γενεών, αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο έφθινε η μνήμη τους καθώς μεγάλωναν.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η μνήμη του συνόλου των εθελοντών αξιολογήθηκε με ένα σχετικά απλό, αλλά καθιερωμένο νευροψυχολογικό τεστ, τη δοκιμασία ανάκλησης λίστας λέξεων.

Διαφήμιση

Αναφερόμενος στα πρόσφατα ευρήματα ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, καθηγητής Νευρολογίας στο ΑΠΘ και διευθυντής της Β΄Νευρολογικής Κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ότι «τελικά, σήμερα στην ηλικία των 80 φαίνεται οι άνθρωποι να εμφανίζουν σε μικρότερο ποσοστό άνοια από ό,τι παλαιότερα. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ανά δεκαετία τα τελευταία χρόνια η βελτίωση στα ποσοστά εμφάνισης άνοιας συνοδευόταν και από καλύτερη νευροαπεικονιστική εικόνα με διατήρηση της μάζας εγκεφαλικού παρεγχύματος στις περιοχές των ιπποκάμπων, περιοχές δηλαδή του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λειτουργία της μνήμης».

Οι αιτίες

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΘ «προκύπτουν κάποιες ενδείξεις για το υπόστρωμα αυτών των αλλαγών μεταξύ των νεότερων γενεών προς στα τέλη του εικοστού αιώνα. Τα μεν καλύτερα επίπεδα διατήρησης της λειτουργίας της μνήμης αποδίδονται σε παράγοντες κατά την παιδική ηλικία όπως εκπαίδευση, φροντίδα υγείας και διατροφή. Από την άλλη, για τη μικρότερη εμφάνιση του ρυθμού εξέλιξης γνωσιακής έκπτωσης – άνοιας στις μεγάλες ηλικίες, στους καθοριστικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η καλύτερη αντιμετώπιση καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες».

Διαφήμιση

Συνεπώς, τα ίδια δεδομένα υπονοούν μία διαφορετική «βιολογική αφετηρία» κάθε γενιάς όσον αφορά τη γήρανση του εγκεφάλου. Οι συντάκτες της μελέτης εντούτοις, παρότι σημειώνουν ότι οι κοινωνίες έχουν παρέμβει αποφασιστικά βελτιώνοντας τεκμηριωμένους επιβαρυντικούς παράγοντες, προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να ανατραπεί.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως αυτή η θετική εξέλιξη θα συνεχιστεί. Τα οφέλη που καταγράφουμε έχουν προκύψει από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της εκπαίδευσης και της υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και δεν προέκυψαν από μόνα τους», περιγράφει εύγλωττα ο Dr. Fjell, o οποίος επιμένει ότι η καλή υγεία του εγκεφάλου στην τρίτη ηλικία οικοδομείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και αποτελεί κοινωνικό καθήκον, όχι μόνο ατομική ευθύνη.

Το κλειδί

Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει η ανησυχία για το ενδεχόμενο να «επέλθει κάποιου βαθμού έστω, ανατροπή σε αυτά τα ενθαρρυντικά ευρήματα της μελέτης στη βάση άλλων παρατηρήσεων που καταγράφονται σήμερα μεταξύ παιδιών και ενηλίκων: αυξημένη παχυσαρκία, καθιστική ζωή, μεταβολικές διαταραχές, φλεγμονώδεις – ανοσοπαθολογικές καταστάσεις και μηχανισμοί που διαμεσολαβούν στη διαδικασία της νοητικής έκπτωσης σε όλο το φάσμα των ηλικιών», συμπληρώνει ο κ. Γρηγοριάδης. Και καταλήγει ότι η συνεχιζόμενη έρευνα, πρόληψη και έγκαιρες θεραπευτικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς είναι ίσως το κλειδί για τη διατήρηση σε ισχύ των ενθαρρυντικών δεδομένων που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον επιστημονικό Τύπο αναφορικά με τη νοητική λειτουργία και την άνοια.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι η πρόληψη της άνοιας δεν μπορεί να αρχίζει μόνο στην τρίτη ηλικία. Αντιθέτως, χρειάζεται να προστατεύεται η υγεία του εγκεφάλου σε όλη τη διάρκεια της ζωής, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία.