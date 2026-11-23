Σε Στενό του Ορμούζ κινδυνεύει να μετατραπεί ο Κόλπος της Φινλανδίας, εκεί όπου οι Ουκρανοί βύθισαν το ρωσικό εμπορικό πλοίο «Sparta II», που πιστεύεται ότι μετέφερε όπλα εδώ και χρόνια. Ο πόλεμος διευρύνεται και νέα μέτωπα ανοίγουν διαρκώς, όλο και πιο μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Το Σάββατο δύο drones χτύπησαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο, στον Κόλπο της Φινλανδίας, τη στενή θάλασσα που οδηγεί στην Αγία Πετρούπολη.

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Πρόκειται για μια ζωτική διαδρομή για τη ρωσική οικονομία και τις ένοπλες δυνάμεις της: το υποχρεωτικό πέρασμα που οδηγεί στον σημαντικότερο τερματικό σταθμό πετρελαίου και την ιστορική βάση της Κροστάνδης, όπου σταθμεύει ο Στόλος της Βαλτικής.

Αν και κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, πρόκειται σαφώς για μια επιχείρηση που διεξήγαγαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες χτύπησαν με ακρίβεια χίλια χιλιόμετρα από το έδαφος της χώρας τους.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη επιδρομή. Πριν από έντεκα ημέρες, η ρωσική κορβέτα με κατευθυνόμενους πυραύλους Naro Fominsk χτυπήθηκε στην ίδια περιοχή και υπέστη σοβαρές ζημιές. H πιθανή μετατροπή του Κόλπου της Φινλανδίας σε Ορμούζ, θέτει μια σειρά από κινδύνους για τη διεθνή ισορροπία δυνάμεων, η οποία είναι ήδη επισφαλής λόγω της σύγκρουσης.

Το πλοίο που χτυπήθηκε, το «Sparta II», ένα πολύ ιδιαίτερο φορτηγό πλοίο που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2022.

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Το πιο σύνηθες δρομολόγιό του ήταν από την Αγία Πετρούπολη με το αμπάρι του γεμάτο οπλισμό που παραδίδετο στους συμμάχους του Κρεμλίνου στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Υπάρχουν υποψίες ότι στα ταξίδια επιστροφής του μετέφερε πολύτιμα υλικά, συμπεριλαμβανομένου χρυσού και σπάνιων γαιών, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ.

Το «Sparta II» συνήθως συνοδευόταν από στρατιωτικές μονάδες, αλλά το συνόδευαν μόνο δυτικά του Καλίνινγκραντ, όπου κατευθυνόταν χθες. Αυτό το μέτρο αποφασίστηκε πριν από δύο χρόνια μετά τη βύθιση του αδελφού πλοίου του, του «Ursa Mayor», στα ανοιχτά της Ισπανίας μετά τοποθέτηση μαγνητικών ναρκών στο κύτος του.

Η δολιοφθορά πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε από ουκρανούς δύτες και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή παρουσία πυρηνικού εξοπλισμού στο πλοίο που προοριζόταν για τη Βόρεια Κορέα. Και τα δύο πλοία ανήκαν στην Oboronlogistika LLC, μια ναυτιλιακή εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

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Επίθεση σε ρωσικό πλοίο και στη Λιβύη;

Νέα στοιχεία για την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios αναφέρει ότι πίσω από την επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον του ρωσικού πολεμικού πλοίου «Mercury» στη Λιβύη, βρισκόταν η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Σύμφωνα με δύο λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης. Oι αξιωματούχοι, επικαλούμενοι τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση, ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια drones εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη.