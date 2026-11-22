Λένε πως «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται». Η περίοδος των μνημονίων άφησε βαθύ στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η πολιτική όπως τη γνωρίζαμε απαξιώθηκε. Κάθε διάθεση συμμετοχής στα δημόσια πράγματα αντιμετωπιζόταν με καχυποψία και όποιος επιθυμούσε να ασχοληθεί με τα κοινά βρισκόταν αυτομάτως κατηγορούμενος για όλα τα δεινά της χώρας.

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Το μάρμαρο το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με τα λάθη και τα σωστά του, άλλαξε τη χώρα. Προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις, ενίσχυσε κοινωνικά στρώματα που παραδοσιακά βρίσκονταν στο περιθώριο, δημιούργησε ευκαιρίες και συνέβαλε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Κι όμως, βρέθηκε απολογούμενο επειδή η κρίση ξέσπασε στα χέρια του.

Σε αυτό το πλαίσιο η κατάσταση επιδεινώθηκε από δύο παράγοντες.

Ο πρώτος ήταν εσωτερικός. Ήταν οι άνθρωποι που ευνοήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, που από άσημοι πολίτες έγιναν παράγοντες με ισχύ και επιρροή, και την κρίσιμη ώρα επέλεξαν την αποστασιοποίηση.

Είχαν εξασφαλίσει το μέλλον τους και δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να υπερασπιστούν τον πολιτικό φορέα που τους ανέδειξε. Επραξαν σαν να ένιωθαν τη Νέμεσι ως δίκαιη, διότι στο βάθος ήξεραν ότι είχαν ξεπεράσει το όρια και κάθισαν στη γωνιά τους, αναμένοντας την κατάλληλη συνθήκη για να επανέλθουν, με όποιο πολιτικό καπέλο θα ήταν διαθέσιμο.

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Ο δεύτερος παράγοντας ήταν οι δυνάμεις εκείνες που είδαν την κρίση ως ευκαιρία ανάδειξης, χωρίς πάντα ρεαλιστική πρόταση, αλλά με συνειδητό στόχο την απαξίωση των υπαρχουσών πολιτικών δυνάμεων και την αναθεώρηση του πρόσφατου παρελθόντος.

Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, σε αυτή την προσπάθεια πρωταγωνιστούν δυνάμεις του λαϊκισμού κυρίως από συντηρητικά και ακροδεξιά ρεύματα που αντιμετωπίζουν τις προοδευτικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ως ιστορική αδικία σε αυτούς που είναι οι νικητές του εμφυλίου.

Σε αυτή την προσπάθεια πολιτικού αναθεωρητισμού βασική επιδίωξη είναι η ακύρωση των προοδευτικών πολιτικών της Μεταπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, μέσα από συνθήματα, επιλεκτική κριτική και αποκαθήλωση των συμβόλων της. Όλα αυτά υπηρετούν έναν στόχο: να θολώσουν τη συλλογική μνήμη και να αποδυναμώσουν τις κοινωνικές αντιστάσεις.

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Δηλώσεις όπως «από τη δεκαετία του ’80 δημιουργήθηκε η πρώτη εκτίναξη του δημόσιου χρέους» ή «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο», αλλά και η αποφυγή λέξεων όπως «χούντα» και «δικτατορία», εντάσσονται, κατά την άποψή μου, σε αυτή την προσπάθεια επιλεκτικής ανάγνωσης της ιστορίας.

Σε όσους αναρωτιούνται αν η κοινωνία βλέπει πέρα από την τσέπη της, η απάντηση είναι πως όχι μόνο βλέπει, αλλά απαιτεί και τον σεβασμό της ιστορικής και θεσμικής συνέχειας του τόπου.

Σήμερα, το αίτημα της κοινωνίας προς τις προοδευτικές δυνάμεις είναι σαφές: να παραμερίσουν το μικροπολιτικό τους συμφέρον και να ξεκινήσουν έναν νέο ανένδοτο. Έναν αγώνα υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης, της αλήθειας και των δημοκρατικών κατακτήσεων.

Διότι, αν ξεχάσουμε, θα γίνουμε λαός χωρίς μνήμη. Και λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον.

Η Μαρία Καρακλιούμη είναι πολιτική αναλύτρια, CEO Spin Communications και SpearMind.AI