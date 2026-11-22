«Μια διακοπή νερού μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Όπως και μια διακοπή ρεύματος…», τόνισε πρόσφατα ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

Το γεγονός ότι πρόκειται για τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας επικεντρώνει τους φόβους μας στον Εγκέλαδο; Δεν θα έπρεπε. «Από αλλού το περιμένεις και από αλλού σου έρχεται…», έτσι ισχύει στην ζωή του ανθρώπου, των ανθρώπων από τα πανάρχαια χρόνια.

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Δείτε τους κατοίκους του Κιέβου. Πριν από τον Φεβρουάριο του 2022, η θαλπωρή μέσα στα σπίτια τους ήταν εγγυημένο – θεωρητικά – αγαθό. Στις περισσότερες χώρες με ψυχρό κλίμα, η θέρμανση ανάβει με τα πρώτα κρύα. Και σβήνει όταν μπαίνει η άνοιξη.

Για να σπάσουν το ηθικό των Ουκρανών, οι εισβολείς βομβάρδισαν και βομβαρδίζουν τα εργοστάσια ενέργειας. Οι σωλήνες πάγωσαν.

Τους χειμώνες, τα θερμόμετρα πέφτουν και στους -24 βαθμούς Κελσίου στην ύπαιθρο, στους 9 πλέον βαθμούς πάνω από το μηδέν στους εσωτερικούς χώρους. Κυκλοφορείς άρα στο σαλόνι σου με ισοθερμικά εσώρουχα, διπλά πουλόβερ, ίσως και σκούφο. Να πλυθείς; Ανδραγάθημα. Να κάνεις σεξ; Περιπέτεια – γύρευε πόσα στρώματα μαλλιού και πολυέστερ πρέπει να παραμερίσεις. Παρ’ όλα αυτά οι Ουκρανοί αντιστέκονται, απαντούν στον θάνατο με ζωή. Σχεδόν εξήντα μωρά γεννιούνται κάθε μέρα.

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Ο,τι ονομάζουμε κανονικότητα κρέμεται από μια κλωστή; Προφανώς. Το να ζεις κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σου συνιστά φιλοσοφημένη στάση. Εκτός πια κι αν τα χάσεις όλα στο καζίνο. Ή από τη βουλιμία σου να απολαύσεις τη στιγμή, καταλήξεις λιώμα στο μεθύσι. Οι ηγεσίες πάντως της Ευρωπαϊκής Ενωσης πιστεύουν ότι κυβερνάν εστί προβλέπειν. Για αυτό προτρέπουν τους πληθυσμούς να φτιάξουν «κιτ». Προμήθειες, για μία – για 72 στην πραγματικότητα ώρες ανάγκης.

Νερό. Να αποθηκεύετε μπιτόνια με νερό. Έξι λίτρα για τον καθένα – «το μέλλον μας», το έχει πει ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, «έχει πολλή ξηρασία». Κονσέρβες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και γλυκά – ο εγκέφαλός μας με ζάχαρη λειτουργεί.

Να έχετε έναν φακό, κατά προτίμηση βιδωμένο σε κράνος, ώστε τα χέρια σας να μένουν ελεύθερα. Ένα πολυεργαλείο – σουγιά, ανοιχτήρι, κατσαβίδια. Ενα «πάουερ μπανκ» για το κινητό. Μετρητά, δεν θα περάσουμε γαρ κατευθείαν, μόλις νεκρωθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, στην ανταλλακτική οικονομία. Και τα προσωπικά σας έγγραφα σε αεροστεγή σακούλα.

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Όταν θα ξεμυτίσετε από τα ερείπια, να μπορείτε να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Να μη λέτε το ελληναράδικο «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Γελάω; Ναι. Αφενός για να ξορκίσω το κακό. Αφετέρου επειδή χωρίς την αναγκαία εκπαίδευση – δίχως να έχουμε προβάρει ξανά και ξανά τις κινήσεις μας στο σκοτάδι ή στη λάμψη των πυρκαγιών – θα επικρατήσει, πιστεύω, πανικός. «Φόρα καλά το κράνος, κούκλα μου, άσε μας που θα σου χαλάσει το μαλλί!», «Ζαλώσου το σακίδιο! Τι κουβαλάς, το εικονοστάσι;», «Να αφήσω πίσω την Αγία Βαρβάρα; Η προγιαγιά μου την έφερε από τη Σμύρνη!» .

Εντάξει, οι άγιοι προστατεύουν όχι απλώς τους εαυτούς τους αλλά και το ποίμνιο. Εσείς ωστόσο τι θα παίρνατε μαζί σας σε περίπτωση ξαφνικής εκκένωσης ή καθόδου στα καταφύγια; Εάν μπορούσατε να διαλέξετε ένα μονάχα πράγμα όχι πρώτης ανάγκης, ποιο θα ήταν αυτό; Ενα κόσμημα; Μια φωτογραφία σε παλαιότερους ευτυχισμένους καιρούς; Τα παιδάκια – το βλέπουμε σε ανατριχιαστικά στιγμιότυπα από πολέμους και στρατόπεδα συγκέντρωσης – σφίγγουν στην αγκαλιά τους τα αγαπημένα τους αρκούδια.

Εγώ θα έπαιρνα τα έπη του Ομήρου. Στους στίχους τους περιέχονται τα πάντα. Και η φρίκη και το μεγαλείο. Και η ποταπότης και η ευγένεια. Και η απόγνωση και η ελπίδα. Εάν τα πάντα γύρω μας αφανιστούν, ο έρως της Ελένης, το τσαγανό του Αχιλλέα, ο νόστος του Οδυσσέα θα είναι μια καλή βάση για να αναγεννηθούμε. Αντί, όμως, να αδιαβροχοποιήσω τα βιβλία, κάλλιο να τα καταπιώ. Να μάθω να τα απαγγέλλω όπως έκαναν οι πρόγονοί μας. Να αποστηθίσω Ιλιάδα και Οδύσσεια. Ιδού η δική μου ασπίδα για τη συμφορά.